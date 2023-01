Depuis le jeudi 12 janvier, la direction de SEMOS ALLIED a rencontré le Comité Syndical UNTM SEMOS pour leur présenter le taux du Bonus semestriel (6 mois).

Dans cette projection, la direction a jugé le premier trimestre faible en rendement et le second trimestre moyen, selon elle, le bonus ne dépasserait pas plus la moitié d’un salaire.

Le Syndicat par son Secrétaire Général, Karim Fomba, a relevé les failles de ce calcul de dupes lorsqu’on sait que les travailleurs ont produit plus de 500 kilos d’or le seul mois de décembre 2022 pour compenser toute perte dans le calcul de leur Bonus.

En outre le syndicat a relevé les charges inutiles impactées aux travailleurs, comme les insuffisances des compagnies sous-traitantes. L’UNTM a donc rejeté les conclusions de ce ramassis de comptabilité produite. Il faut rappeler que depuis le rachat de la SEMOS par ALLIED, le Bonus de Production n’a jamais été payé, sans polémique et n’a jamais été satisfaisant, comme au temps où Anglogold Ashanti gérait la Mine. En ce temps, le rendement de bonus frôlait semestriellement les deux salaires ou plus.

Pour information, un reliquat non payé de bonus des travailleurs de la SEMOS est même en arbitrage à Bamako, depuis plusieurs années. C’est ainsi que les travailleurs d’eux-mêmes ont imposé un sit-in le jeudi 12 janvier dernier de 7h à 10h. Et le matin du vendredi 13 de 7h jusqu’à 13h.

La Directrice de la mine, Khadi Guèye, a tenté de convaincre les ouvriers en vain. La direction a eu son salut grâce à la plaidoirie du Segal UNTM, Monsoeur Fomba qui les a convaincus de reprendre le travail non sans avoir donné un ultimatum jusqu’à ce mercredi à la Direction, auquel cas il ne sera plus intermédiaire entre la direction et les ouvriers. La Grève au niveau de PW continue pour 72h.

Youssouf Konaré

