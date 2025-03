Pour marquer ses 60 ans d’existence : La Sonatam offre un périmètre maraîcher aux femmes de Magnambougou Dio-Gare Coût de l’opération : 20 816 000 F CFA !

La Société nationale de tabac et allumettes du Mali (Sonatam) vient d’offrir un jardin maraîcher d’une valeur de 20 816 000 F CFA aux femmes de Magnambougou Dio Gare. Cette activité s’inscrit en droite en ligne de la célébration du 60e anniversaire de cette entreprise citoyenne. La remise officielle de ce jardin, symbolique de soutien au développement local et à l’autonomisation des femmes, a eu lieu le jeudi 27 février 2025, en présence du directeur général de la Sonatam, Youssouf Traoré, du maire de Dio Gare, Daouda Kané, ainsi que des autorités administratives, religieuses et coutumières.

Il est à noter que l’année 2025 marque un tournant exceptionnel dans l’histoire de la Sonatam, 60 ans d’existence, de leadership, d’innovation et d’engagement au service du développement économique et industriel du Mali. C’est dans ce cadre que la Sonatam a décidé d’offrir un périmètre maraîcher aux femmes de Magnambougou Dio-Gare dont la remise officielle s’est déroulée, le 27 février 2025 lors d’une cérémonie.

Heureuse pour ce geste longuement attendu pour les femmes de Dio-Gare, la porte-parole des bénéficiaires, Mme Fatoumata Diarra, a affirmé que cette donation vient alléger les souffrances de toutes les femmes de Magnambougou Dio-Gare. “Nous ne pouvons que remercier et saluer la Sonatam pour sa générosité. Auparavant, c’était pénible pour nous les femmes d’avoir accès à l’eau dans notre jardin. Grâce à ce jardin équipé, nous allons produire plus de légumes, qui sont notre source de revenus. Nos légumes sont purement bio, nous cultivons de l’oignon, de la choux, de la menthe, de la tomate et beaucoup d’autres choses”, a-t-elle dit.

Cette intervention a été suivie par les mots de remerciements et de salutations du représentant du chef de village, Mamadou Kané, qui a indiqué que ce geste est un vrai soulagement pour les hommes de Magnambougou Dio-Gare. Et de promettre qu’ils feront un bon usage de ce joyau.

Le maire de Magnambougou Dio-Gare, Daouda Kané a exprimé sa gratitude à l’entreprise citoyenne qu’est la Sonatam qui a généreusement financé ce projet à hauteur de plus de 20 millions de F CFA. “Ce projet comprend un périmètre principal aménagé de 15 000 m2, clôturé en grillage et équipé de deux forages à pompe solaire, de bassins, d’un réseau d’eau et un périmètre secondaire aménagé et clôturé en grillage ainsi que des petits matériels et des semences”, s’est réjoui l’édile. Il a ajouté que ce périmètre maraîcher représente une opportunité, pour les femmes de sa commune, regroupées au sein de l’Association des femmes de Dio, de renforcer leur autonomie économique, d’améliorer la sécurité alimentaire de leurs familles et de contribuer activement à la prospérité de la communale.

Le directeur général de la Sonatam, Youssouf Traoré, a précisé que ce projet stratégique s’inscrit pleinement dans les objectifs du Programme national de relance de l’économie de la Transition.

A l’en croire, ce périmètre maraicher, avec son système de forage à pompe solaire et son réseau de distribution va non seulement améliorer la production maraichère dans le but d’améliorer le revenu des populations mais aussi de garantir une gestion durable des ressources en eau. En un mot : il s’agit d’un pas important vers les objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté.

A ses dires, cet ouvrage n’est pas seulement une infrastructure, il est le symbole d’une ambition collective pour notre économie et renforcer l’autonomie des femmes en milieu rural. “Le jardin est composé de 600 m linéaires de clôture grillagée, une extension de la surface de production de 1 à 1,5 hectare, la réhabilitation des planches parcellaires, deux puits à grand diamètre et deux puits de forage équipés de dispositifs solaires. Le réseau de distribution d’eau comprenant un bassin central et six bassins secondaires garantit un débit total de 10 m3/h”, a expliqué le directeur général de la Société.

Ce projet, dira-t-il, “permettra d’améliorer l’accès à l’eau potable et de générer des activités économiques durables pour les femmes de Magnambougou Dio-Gare, répondant ainsi à l’un des axes prioritaires de notre plan de relance”.

Il a souligné que la Sonatam fête ses 60 ans, une année de célébration placée sous le signe du renouveau. “Cette année, l’entreprise célèbre ses 60 ans d’existence, un parcours jalonné de succès et de contributions importantes à l’économie malienne. Depuis sa création en 1965, la Sonatam a su s’imposer comme un acteur majeur jouant un rôle clé dans la création d’emplois et le développement industriel du pays”, a noté Youssouf Traoré.

Aoua Traoré

