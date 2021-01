Des milliers de militants du Collectif pour le Développement de la République (CDR) et ses alliés dont la jeunesse M5-RFP, ont battu hier, jeudi 21 janvier 2021, le pavé pour réclamer la libération de Mohamed Youssouf Bathily alias Ras bath et d’autres personnalités détenues à la Maison centrale d’Arrêt de Bamako. Ils se sont exprimés à travers une caravane qui a quitté le QG du CDR avant d’être dispersés au niveau du feu du CHU-Gabriel Touré.

Les militants, sympathisants du collectif pour le développement de la république (CDR), ainsi que les amis et clubs de soutien à Mohamed Youssouf Bathily et d’autres mouvements alliés ont tous répondu présents à la caravane pour réclamer la libération de leur porte-parole Ras Bath. Les slogans les plus visibles sur les affiches et banderoles étaient « libérez Ras Bath », « non à la dictature », etc.

Certains manifestants n’hésitaient pas à scander que cette manifestation ne vise pas uniquement la libération de la personne de Ras Bath, mais pour l’instauration d’une véritable liberté de la presse au Mali. Ceux-ci estiment que cette transition veut museler ceux qui étalent au public leurs mauvaises manigances contre le peuple.

Selon eux, celui que les intimes appellent « le guide » n’a fait que ce qu’il a toujours fait :« édifier l’opinion publique sur les maux de la République.

Partout, ils ont dénoncé les conditions d’interpellation de leur guide et sa détention, jusque-là, à la Maison centrale d’arrêt de Bamako. Au-delà de Bath, les manifestants ont réclamé la libération de ses co-accusés. Malgré leur dispersion par les forces de l’ordre, les militants du CDR ont réaffirmé leur respect à la loi et à l’autorité de l’Etat.

Pour Sam Samabaly , un des portes paroles du comité de crise pour la libération de Bas Bath, l’objectif de cette caravane n’était pas pour offenser ou violer les interdictions. A le croire, s’ils ont organisé cette caravane, c’est parce qu’ils ont été conseillés par des avocats qui ont confirmé que l’organisation d’une caravane n’est pas conditionnée à une autorisation comme une marche ou un sit-in.

Il a également fait savoir que le CDR s’est aussi inspiré de l’accueil de Mahmoud Dicko de retour de l’Arabie Saoudite qui a été escorté par une caravane de l’aéroport à son domicile.

Par conséquent, le CDR a pris pour témoin l’opinion publique nationale et internationale de cette « injustice sociale »des nouvelles autorités de la transition.

Présents à la manifestation, des jeunes du M5-RFP ont dénoncé l’injustice sociale. Pour eux, réclamer pacifiquement la libération de leurs camarades est bien leur droit. « Nous sommes dans notre droit de manifester pour réclamer la libération des détenus », a déclaré le porte-parole de la jeunesse M5, Le Saoudien.

Selon ce dernier, Ras Bath a été arrêté parce qu’il a dénoncé les pratiques peu orthodoxes de l’imam Mahmoud Dicko.

Issa Djiguiba

