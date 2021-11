Pouvoir de Transition : Jusqu’où ira le tandem Assimi-Choguel ?

Nommé dans la foulée de la « rectification » de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga, a fini par ouvrir plusieurs fronts, qui pourraient finir par déranger le chef de l’Etat…

– maliweb.net -Dr Choguel Kokalla Maïga est-il toujours dans la posture du Premier ministre fusible, prêt à sauter à la moindre étincelle ? La réponse positive l’emporte, même si certains observateurs croient dur comme fer que le chef de la Transition voit en son chef du gouvernement un rôle de carapace de soutien et d’adhésion populaire. Et la manifestation du vendredi dernier a révélé que le locataire de la primature est encore considéré comme la déposition de la nouvelle conscience malienne, prête à réaffirmer sa souveraineté envers et contre tous ! Sauf que le Mali fait face à de nombreux défis et pourrait rencontrer d’énormes difficultés à s’affranchir dans le contexte actuel. Comment le pays si enclavé pourrait-il s’autonomiser de l’influente CEDEAO ? Surtout que les autres organisations internationales multilatérales s’alignent, les yeux fermés, sur la position d’Abuja ! Quid des aides budgétaires et des contraintes du commerce avec les pays partenaires ? Dr Choguel Maïga semble se situer dans une logique d’indépendance, dont le pays n’a pas tous les ressorts. Il n’hésite pas aussi à se mettre à dos des forces sociopolitiques intérieures. Ses partisans du M5-RFP n’hésitent pas à considérer à qualifier ses adversaires de « traîtres » voire d’apatrides. Ce qui exacerbe les clivages. Le chef du gouvernement de transition apparaît alors comme un chef de parti politique ayant un programme politique, alors qu’il n’a été élu par personne et son passé de fossoyeur de l’ouverture démocratique ne lui rend pas service.

C’est ainsi que de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer que, s’il doit y avoir de prolongation de la Transition au-delà de février 2022, cela doit se faire sans le Premier ministre Choguel Maïga. Le chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta acceptera-t-il se séparer de son homme de confiance, qui va facilement au charbon pour lui ? Difficile de l’affirmer.

Mais, dans la logique de la guéguerre qui s’installe, le chef de la Transition pourrait revoir ses convictions. Ceci, dans la mesure où au sein même du mouvement M5-RFP, la cohésion n’est plus la chose la mieux partagée, étant donné que tous les leaders ne partagent pas la méthode Choguel.

L’on cite Modibo Sidibé des FARE Anka Wuli, Me Mountaga Tall du CNID Faso Yiriwaa Ton, Konimba Sidibé et d’autres personnalités qui pourraient apparaître plus conciliant et être en mesure de mieux rassembler les Maliens pour parvenir à des élections acceptables sanctionnant la fin de cette transition. En cas de pressions et de sollicitations multiples, il n’est pas exclu que le chef de l’Etat en vienne à réajuster son gouvernement pour sortir par la grande porte. Dans ce cas, Choguel Kokalla Maïga pourrait alors devenir un agneau sacrificiel. Sur l’autel de l’apaisement et du consensus politique dans un pays en proie à de multiples défis et où nul n’est indispensable.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

