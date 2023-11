Primature : Le Premier ministre reçoit plusieurs couches de la société

La Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Primature a communiqué sur l’audience accordée par le Chef du Gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga à différentes couches, le lundi 30 octobre 2023, à la cité administrative. Il s’agit du Comité Stratégique du M5-RFP ; de la Coordination Nationale des Retraités Régis par l’INPS et la Fédération Nationale des Associations des Retraités et le Comité de pilotage de la maison de la Presse. Le Chef du Gouvernement a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations exprimées par ces différents interlocutaires.

Face au Chef du Gouvernement, le Comité Stratégique du M5-RFP a fait part des préoccupations du moment, notamment la problématique de l’Energie du Mali et celle des pièces administratives indispensables pour les concours envisagés. Le Comité Stratégique du M5-RFP a sollicité l’implication personnelle du Premier ministre afin d’alléger les souffrances de la population. Après avoir saluée la démarche, le Premier ministre a souligné avoir pris bonne note des différentes préoccupations. Le Chef du gouvernement a évoqué les efforts de communication en toute transparence sur les défis et les perspectives du Gouvernement et les efforts qui sont concentrés autour des questions de l’Energie du Mali et des pièces administratives. Il a appelé à la compréhension, et à la résilience, surtout au soutien aux Forces Armées de Défense et de Sécurité.

Selon la cellule de communication et des Relations Publiques de la Primature, la rencontre entre le Premier ministre et les retraités de la Coordination Nationale des Retraités Régis par l’INPS et la Fédération Nationale des Associations des Retraités a porté sur l’organisation prochaine d’un forum sur la problématique de la retraite ayant pour thème « Acquis et Perspectives ». La même source rapporte que cette rencontre s’est tenue en présence du ministre de la Santé et du Développement Social et celui de la Fonction Publique et du Dialogue Social. Ledit forum se tiendra les 2 et 3 novembre prochain et les deux structures souhaitent le placer sous le haut patronage du Premier ministre. La visite s’inscrivait également dans le cadre de la revalorisation des pensions qui n’ont pas été revues depuis 5 ans selon le Président Seydou Monzon TRAORÉ.

D’ores et déjà, le Premier ministre a confirmé de sa présence effective lors de cet événement. Il a salué le mérite et le sacrifice des anciens pour la nation. Dr. Choguel Kokalla Maïga a donné un avis favorable sur les conclusions du forum qui feront l’objet d’un examen attentif de la part du Gouvernement.

Par ailleurs, la délégation du Comité de pilotage de la maison de la Presse était conduite par son président Bandiougou DANTE.

D’après notre source, la rencontre tenue en présence du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG ILYENE, s’est érigée en séance de travail sur certains dossiers du secteur de la Presse au Mali. Le président Bandiougou DANTE a touché du doigt quelques préoccupations du secteur. Il s’agit, entre autres de la relecture du cadre juridique régissant le droit de la Presse sur lequel le bureau de la Maison de la Presse a des réserves malgré les avancées considérables dans son élaboration ; l’aide à la presse au sujet de laquelle le gouvernement attend un rapport sur la situation et la formation des journalistes, qui souffre de la rupture de la collaboration avec les partenaires techniques et financiers.

Le Président de la Maison de la Presse a également présenté ses préoccupations quant aux mesures prises par la Haute Autorité de la Communication contre les radios principalement communautaires de l’URTEL. Bandiougou DANTÉ a sollicité l’implication du Premier ministre afin que la HAC puisse accorder un moratoire aux entreprises de presse concernées.

En retour, le Chef du Gouvernement a apprécié et reconnu le rôle de la presse dans l’action gouvernementale. Il a rassuré ses interlocuteurs quant à l’apaisement de la tension au sein de la corporation. Il les a invités à poser les problèmes clairement et à privilégier le dialogue. Le patron de l’administration malienne n’a pas manqué de donner des consignes fermes concernant le respect du terme du moratoire que la HAC voudrait accorder aux radios de l’URTEL.

Sidiki Dembélé

