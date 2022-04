Après avoir animé pendant un certain temps l’opposition contre une Transition qui tendait à être civile, Choguel Kokala Maïga est devenu le facteur X de celle-ci. Au lendemain de l’éviction du tandem N’Daw/Ouane du pouvoir, sa nomination au poste de Premier ministre était une évidence. Non seulement, il était le personnage politique le plus en vue du moment, mais aussi, sa présence à la Primature aurait eu comme résultat l’extinction du feu du mercure populaire qui se dessinait avec comme carburant le M5 RFP. Assimi Goïta pour obtenir une paix sociale tant espérée n’eut d’autres choix que d’opter pour Choguel quitte à faire grincer des dents au sein de la classe politique. Mais aujourd’hui, il semblerait que le soldat aurait effectué les missions à lui assignées avec brio, et que le temps est venu de changer de minutions.

Il aura pris de vol le pouvoir géré par la Transition militaire, mais il faut le reconnaitre, en tant que PM il ramena un grand bol d’air frais à la junte qui n’était point rompu à la tâche politique. Peu importe le retournement de veste extraordinaire et spectaculaire qu’il fit, et ce en un si peu laps de temps, l’essentiel est qu’il fut un verrou de stabilité. Cependant, le moment est certainement venu pour Assimi d’envisager une autre stratégie au pouvoir en place.

Plus les semaines passent, plus le fardeau des sanctions de la CEDEAO se font lourd sur le peuple malien, un peuple déjà éprouvé par une conjoncture quasi généralisée depuis des années. La rengaine national-populiste ne peut faire long feu dans un contexte d’une telle difficulté. Assez bientôt, le peuple demandera des résultats tangibles et concrètes. D’un autre côté, la valse de l’émissaire de l’organisation sous-régionale, Good Luck Jonathan, n’aurait peut-être pas porté chance au PM. Car jusqu’à l’heure, point de consensus quant à la date des élections, et surtout, Choguel n’aurait pas formulé assez de propositions de sortie de crise à la junte au pouvoir.

Le destin prédit à ce dernier, serait quelque peu semblable à celui du tandem N’daw/Ouane. Si jamais le mercure social venait à monter crescendo à cause des conditions de vie précaires de la population malienne, le PM Choguel serait l’agneau sacrificiel, et une autre personnalité profitera du moment tout comme lui il le fit, pour s’installer à la Primature. Pour son bien à lui, et paradoxalement, son remerciement du poste de PM devrait survenir le plus tôt possible car partir sous une quelconque pression populaire n’est point glorieux pour un poids lourd de la classe politique malienne. Il n’aura jamais été aussi populaire comme il l’est aujourd’hui. Il aura su chanter à l’oreille du Malien lambda, ce qui égaye son cœur et son égo.

Ce poste de PM lui aura donc servi de tremplin pour redorer son blason tellement terni par des allégations de mauvaises gestions de son passage à la tête de l’AMRTP. Mais ce qui serait encore mieux, c’est qu’il parte de lui-même avant l’éclatement d’une éventuelle grogne sociale. Ce serait d’une sagesse politique rare. Mais, l’animal politique voudra certainement tenter de perdurer au poste et essayer de rentrer un peu plus dans l’histoire. Peu importe les risques, l’Adrénaline fera oublier les écueils.

Ahmed M. Thiam

