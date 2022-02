Au cours du week-end dernier, les membres de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République du Conseil National de la Transition (CNT) ont tenu à auditionner différentes forces vives de la nation et des associations de la société civile malienne pour avoir leurs avis sur le projet de loi portant révision de la Charte de la Transition avant de la soumettre à une séance plénière.

La révision de la Charte de la Transition portera, entre autres, sur la suppression du poste de Vice-président pour d’une part réduire le train de vie de l’État et d’autre part, permettre au ministre chargé de la défense et celui chargé de la sécurité de recouvrer et d’exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles ; la suppression du nombre de membres du Gouvernement pour une meilleure gouvernance politique et sociale objective et efficiente; l’augmentation du nombre de membres du Conseil national de Transition pour renforcer d’avantage l’adhésion au projet de refondation de l’État ; l’adaptation de la durée de la Transition conformément aux recommandations des ANR.

Le projet de loi portant révision de la Charte de la Transition comprend 03 articles : le premier modifie le Préambule de la Charte de la Transition pour intégrer les Assises Nationales de la Refondation (ANR); l’article 2 traite des modifications portées aux articles 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 22 et 23 et enfin l’article 3 est relatif à la modification de l’intitulé du Chapitre IV du Titre III.

A entendre les différents responsables des faitières à la sortie de leurs auditions par les membres du CNT, tous ont dit être favorables à la révision de la charte de la transition. M Makan Sidibé, SG du CSDM, « Notre avis sur ce projet est favorable, en ce qu’il se veut complémentaire du précédent et apporte une certaine clarté ainsi que des réponses précises à des questionnements qui habitaient la plupart de nos compatriotes initiés au fonctionnement des institutions. La suppression de la vice-présidence était attendue. Le projet apporte aussi une clarification sur le remplacement du Président de la transition, en cas de vacance de pouvoir. Par ailleurs, le préambule qui a également pris en compte les ANR et de façon assez explicite, l’insurrection du peuple malien avec une mention spécifique faite au M5-RFP, nous parait également une décision salutaire censée réparer ce qui pouvait être considéré comme une injustice s’agissant du M5-RFP. La suppression du poste de vice-président est une bonne chose, car il avait été préconisée et mise en œuvre dans une période de doute et d’incertitude, une période où la confiance ne régnait pas entre les principaux acteurs de la Transition et les leaders de l’insurrection populaire. Il faut le dire, l’armée, contrainte à céder le pouvoir aux civils, alors que l’opinion, dans sa majorité, souhaitait lui confier la gestion du pays, il fallait en cela trouver un montage institutionnel par consensus. Le climat ayant été apaisé entre les principaux acteurs, travaillant en parfaite harmonie et bénéficiant du soutien de la majorité des compatriotes, la suppression du poste de vice-président devient sans conséquences graves et permet d’équilibrer les pouvoirs, en installant les deux ministres (défense et sécurité) dans leurs prérogatives régaliennes ».

Par rapport à l’élargissement du Conseil National de la Transition, nos interlocuteurs pensent que cette décision, dans une certaine mesure apporte elle aussi un peu d’équité. Elle offre l’opportunité à certaines forces politiques et sociales, parmi les plus importantes, de rentrer dans cet organe. Sinon, comment peut-on continuer à accepter que la représentation officielle du M5-RFP, fer de lance du mouvement populaire, ne soit pas membre du CNT. Cela donne également l’occasion de renforcer la représentation de la Diaspora qui retrouve au sein du CNT, une représentation proportionnelle à son poids numérique. Par ailleurs, Cette ouverture, tant souhaitée et réclamée, vise à corriger les erreurs commises et apporter ainsi plus de soutien et de cohésion à la Transition, en élargissant sa base politique et sociale.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

