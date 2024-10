Promotion récente dans l’armée: l’association « Faso Gnètaka Baara » déplore le non-respect du genre

La récente nomination d’une dizaine de colonels au grade de général d’armée, de corps ou de division au sein de l’armée malienne n’a pas respecté le genre malgré le sacrifice des femmes dans la défense et la sécurisation des personnes et des biens. C’est le constat que l’association « Faso Gnètaka Baara » fait.

A la veille de la cérémonie d’attribution des grades aux nouveaux généraux de l’armée malienne, décidée lors du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024, une organisation de la société civile plaide pour la cause de la femme militaire. Il s’agit de l’association « Faso Gnètaka Baara », qui dans un communiqué en date du 18 octobre 2024, déplore le non-respect du genre lors des récentes promotions au sein de l’armée. Loin de s’opposer à la promotion du Président de la transition et ses camarades pour leur promotion au grade de général, cette association leur félicité d’ailleurs et salue la conformité de cette décision à la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue inter-malien sur les questions de paix et de sécurité.

« L’association Faso Gnètaka Baara salue le mérite de ces hommes, qui sont aujourd’hui la fierté non seulement du Mali, mais aussi de la CEDEAO et de l’Afrique dans son ensemble », félicite-t-elle, en déplorant en ces termes « sur la dizaine d’officiers promus, aucune femme ne figure sur la liste. Ces promotions, bien qu’honorant les efforts et sacrifices des militaires ayant œuvré à la transition et au retour progressif de la stabilité au Mali, passent sous silence la contribution essentielle des femmes. Celles-ci ne sont pas en marge des sacrifices ultimes pour défendre et protéger la patrie ».

Dans ce communiqué, Binta Diallo, la présidente de l’association Faso Gnètaka Baara ,a réitéré son soutien indéfectible aux autorités de la transition, en rappelant que la loi 2015-052 du 18 décembre 2015, sur la politique nationale du genre n’a guère été respectée pour les femmes FAMa qui n’ont pas démérité. « Elles aussi méritent les honneurs et hommages pour leur engagement en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement durable de notre pays », a-t-elle conclu.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

