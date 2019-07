Le Parlement Populaire du Peuple a convié la presse à sa plénière tenue, le samedi dernier, au Carrefour des Jeunes. Occasion pour ledit regroupement de se faire connaitre et d’exposer ses objectifs dont le plus marquant est l’empêchement de la prorogation du mandat des députés.

C’est en se positionnant catégoriquement contre la prorogation du mandat des députés que les membres du Parlement Populaire du Peuple (P.P.P) ont haussé le ton lors de leur plénière. Cette dernière s’est tenue sur le terrain de Basket du Carrefour de Jeunes, le 22 juin dernier, aux environs de 17 heures. Vêtus tous de leur écharpe aux couleurs du drapeau national, les membres du P.P.P ne sont pas allé avec le dos de la cuillère concernant les maux qui minent notre pays et ses multiples disfonctionnements juridico-politique et social. Ils se disent décidé à défendre les intérêts supérieurs du Peuple malien en tant que force de la société qui sera sur tous les fronts de la construction de l’édifice nationale.

Le Parlement Populaire du Peuple (PPP) est une organisation de la société civile qui a été mise en place récemment. «C’est dans le soucis de fédérer les différents mouvements et associations de la société civile qu’on a eu l’idée de mettre en place ce regroupement», a déclaré Adama Ben Diarra, membre fondateur. Selon lui, le PPP comporte des membres d’une dizaine d’association notamment le Mouvement « On A Tout Compris », le GPM, le MSI-CMD… qui ont décidé d’unir leur force afin de former ce Front. Son but ? « La défense des intérêts supérieurs du Mali comme le président Modibo Keïta, l’a demandé à la jeunesse malienne lors de son dernier discours ». Pour atteindre ce but, Adama Ben a indiqué que le PPP compte s’impliquer activement dans la vie sociopolitique et citoyenne du pays à travers plusieurs activités qui viendront prochainement. Comme sentiers chauds sur lesquels il va bientôt s’investir, Ousmane Dembélé, un membre fondateur, a évoqué, entre autres, Les prochaines reformes politiques, institutionnelles et territoriales, la relecture de l’accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d’Alger signer en 2015, la présence des forces étrangères dans notre etc. Pour lui, le parlement compte actuellement 3 000 milles membres tous prêts à défendre les intérêts du Peuple par patriotisme.

Le PPP, de par sa structure, se particularise aussi par certains symboles comme son écharpe aux couleurs de notre drapeau national. Selon Ahmadou Lamine Diallo di Pap : « Notre écharpe est un signal clair qu’on adresse au régime et son Assemblée nationale anticonstitutionnelle et illégitime que le Peuple a décidé de se représenter lui-même en mettant place son propre parlement. Nous servons du même droit qui a permis à ces députés de se maintenir à leur poste malgré la fin de leur mandat, tout en violant la constitution, pour mettre en place notre parlement et se proclamer député vêtu de notre écharpe».

Et comme premier responsable, le choix du PPP s’est porté sur le premier président de la République du Mali, à savoir Modibo Keïta.

La plénière du P.P.P avait pour but de faire sa première apparition publique en invitant tous les Maliens et Maliennes partageant sa vision et ses luttes prochaines comme opposé à la prorogation du mandat des députés à le rejoindre très rapidement.

Sur la prorogation, le PPP considère que c’est une violation flagrante de la constitution en vigueur. «A partir du 1er juillet 2019, nous irons tous siéger à l’Assemblée nationale si les député votent le projet dle oi du président pour se maintenir», a martelé Wadidié Foune Coulibaly. Le PPP en synergie avec d’autres actions prépare une activité de très grande envergure qui se tiendra le 1er juillet 2019 et dont le but est d’assiéger l’Assemblée nationale jusqu’à ce que le régime renonce à la prorogation.

Ousmane Dembélé

MS

