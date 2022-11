Le mercredi dernier, en présence du président du CA de l’ANPE, le directeur général de l’Agence, Ibrahim Ag Nock a fait le point sur ses activités 2022.

Le programme de travail annuel (PTA) 2022 de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) comprend 103 activités reparties entre 5 objectifs stratégiques. « Le conseil d’administration salue et marque son adhésion à l’initiative et à la mise en œuvre du plan de communication dont la vocation essentielle est de disséminer la bonne information sur l’apport de l’ANPE au marché du travail aussi bien qu’au niveau régional qu’au niveau national », a dit Issa Bengaly président du conseil d’administration.

A sa suite, Ibrahim Ag Nock, directeur général de l’ANPE, dira que sa structure, « dans la recherche d’une meilleure exécution de sa mission de contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, pour répondre aux défis et enjeux du moment. La stratégie de l’ANPE est bâtie autour d’un objectif de développement décliné en 5 objectifs immédiats ». A l’en croire, l’objectif stratégique de développement « est de faire de l’ANPE d’ici à 2025, un service public d’emploi performant pour la promotion de l’emploi et des compétences pour tous ».

Cela passe par les 5 objectifs que sont ; l’amélioration de la visibilité de l’ANPE et la convivialité de ses relations avec ses usagers et ses partenaires ; accroitre l’accès et la satisfaction des groupes cibles de l’ANPE à des programmes spécifiques, diversifiés et performants pour la Promotion de l’Emploi ; renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes sectoriels en lien avec l’emploi et enfin, accroitre l’accès des groupes cibles de l’ANPE à des programmes performants d’apprentissage, de perfectionnement et de reconversion.

Bintou Diawara

