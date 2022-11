La communauté soufi de la branche Boutchichiya du Qadriya au Mali a rendu hommage à leur premier Mokhadam (maitre soufi), Darahamane Touré dit Darhat non moins premier président de la Chambre de Commerce du Mali décédé il y a 24 ans. C’était à la Maison de la Femme et de l’Enfant (rive gauche), ce week-end et en présence de Dr. Yaya Traoré du ministère des Cultes et des Religions et plusieurs leaders soufis et religieux du Mali.

Selon l’actuel grand maître de la confrérie (Quadriya Boutchichiya), le Cheick Zakariya Maïga, le premier président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali, Feu Darahamane Hamidou Touré dit Darhat, décédé il y a 24 ans, est aussi le premier Mokhadam (maitre) de cette confrérie au Mali. A ses dires, c’est au Maroc que feu Darhat Touré, étudiant, a découvert la confrérie avec Cheick Sidi Hamza. Il a été initié et désigné vivificateur de la branche au Mali. Depuis 1974, le Boutchichiya existe au Mali et tient ses réunions de zikr, de lecture et de prêches à leur grande Zahiya à Sabalibougou.

« Honorez le créateur comme si l’on le voyait et si l’on ne le voit pas, l’honorez comme s’il nous regardait ». C’est de cette dimension de la prophétie de Mohamet dont on faisait allusion ce week-end entre la Zahiya (Boutchichiya) et la Maison de la Femme à Sabalibougou. Le rappel a été fait par l’actuel grand maitre de la branche Zakariya Maïga ami et collaborateur de l’illustre disparu, lors de la 24ème commémoration de la disparition du Cheick Darhat Touré. Il s’agit, dit-il, de l’islam et ses 5 piliers, l’imane et ses 6 et «l’Ihsane qui consiste à vénérer le créateur sur terre sous son regard », telle est la mission du soufi, a déclaré Zakariya Maïga.

Lors de la 24ème commémoration, il a été question de rappel des mérités du premier maitre spirituel de la Boutchichiya, Darahamane Touré Darahat. Peu de gens savent cette partie spirituelle de la vie du guide Darhat. Pour les uns il était juste un homme instruit de l’école française et pour d’autres, un simple commerçant vu son statut de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ont témoigné plusieurs intervenants. « Nous ne pouvons que prier pour notre maitre et continuer à persévérer sur le chemin qu’ils nous a laissé. Qu’Allah l’agrée, lui et tous les grands maitres soufis », a imploré Abdoul Kader Traoré, l’organisateur principal de l’événement.

Koureichy Cissé

