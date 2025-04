Que sont-ils devenus : Dramane Dibo : La tendresse au micro

L’animation de la rubrique “Que sont-ils devenus ?” de cette semaine nous conduit à la Radio Guintan, où nous rencontrons un certain Dramane Dibo. Pendant des années l’homme par son style au micro s’est imposé dans le gotha de l’animation musicale dans la capitale. Parce qu’il possède l’art de captiver son auditoire plus particulièrement les femmes. Le soutien de celles-ci ont fait de lui l’animateur vedette de la capitale. Bref qui est cet ambianceur ? Comment du statut de technicien de son, il est devenu un animateur ? Pourquoi a-t-il choisi les femmes comme partenaires particulières ?

Dramane Dibo est un animateur qui a créé son propre style d’animation pour séduire son auditoire, amplifiant par conséquent la notoriété de Radio Guintan, dont la promotrice est notre consœur Ramata Dia. Des années durant, l’homme a pris Bamako en otage sur le plan musical parce que son auditoire était essentiellement composé de femmes, qui avaient aussi un enfant chouchou, Babani Koné et dont Dibo a contribué au succès.

L’on pouvait comparer la popularité de cet animateur à celle de feu Papa Oumar Sylla de Radio-Mali ; celui-là même qui agrémentait le week-end par son émission “Le Choix des auditeurs” sur la chaine nationale sur le canal 10 h-midi. Hélas ! Autres temps, autres réalités !!!

Aujourd’hui, la musique malienne, crédo de Dramane Dibo est perdue dans un tourbillon, avec une multitude de genres : traditionnel, rap, zikr. Dommage que nous soyons loin des tubes mémorables des Ami Koïta, feues Tata Bambo Kouyaté, Awa Dramé, Awa Guidjillaye, Ousmane Sacko, Djélimady Sissoko qui ont tenu le flambeau de la musique traditionnelle dans la dignité sans animosité, sans esprit de clan.

Artisan de la promotion de cette musique malienne, Dibo est naturellement déçu de la tournure qu’elle a prise ces dernières années. Selon lui, il n’y a plus de musique, mais des sons. Parce que présentement la musique est conçue à partir d’ordinateur avec des mots clés basés sur l’amour et autres sujets contraires à nos mœurs, tempête-t-il.

Nous avons rencontré Dramane Dibo quelques heures après le décès d’un monument de la musique malienne, Amadou Bagayoko, plongeant du coup son épouse et complice Mariam Doumbia dans une nostalgie cruelle. Pour la circonstance notre héros de la semaine consacra son émission à ce virtuose de l’art malien. Voilà que nous assistons en direct dans le studio de la Radio Guintan, l’hommage qui lui a été rendu à travers ses morceaux et des coups de téléphone.

Que de témoignages émouvants d’auditeurs, d’anciens collaborateurs du couple aveugle !!! Dramane Dibo sous le coup de l’émotion s’efforçait de consoler son auditoire. Mais en réalité lui-même était moralement sonné.

Et à juste titre !!! A un moment donné, il ne parvenait plus à contenir son émotions. Au bord des larmes, il a déposé le micro et nous a invité dans un bureau annexe pour parler de sa carrière, objet de notre présence en ces lieux dans le cadre de la rubrique “Que sont-ils devenus ?”

Alors que retient-il de feu Amadou Bagayoko ? “C’est mon type préféré pour avoir contribué à la promotion de sa musique. Nous avions des relations étroites soutenues par des appels téléphoniques permanents. Je retiens de lui l’image d’un homme extraordinaire qui avait le sens du social. Mieux je témoigne aussi de sa conviction religieuse très grande. Le Mali a perdu un grand musicien au talent multidimensionnel. Notre dernière entrevue s’est passé au CICB. Quand je l’ai salué, il a immédiatement reconnu ma voie et rappelé à sa femme tout ce que j’ai fait pour eux dans le cadre de la musque. Et Mariam de répondre, personne ne peut oublier Dramane Dibo. Je prie le bon Dieu pour le repos éternel de son âme. Amadou Bagayoko a laissé un grand vide”.

A l’origine Dramane Dibo était un technicien de son, sorti du Centre Père Michel au terme de quatre ans d’études. Disque jockey de la boite de nuit du Grand hôtel, l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko tombera sous le charme de son talent. Il lui fait part de son intention de lancer Radio Kayira. Mieux il lui demandera de l’accompagner dans cette nouvelle aventure. Dibo nous a dit avoir décliné l’offre parce qu’il était bien payé. Il ne voulait en aucun cas laisser cette chance pour autre chose dont il ignorait les tenants et les aboutissants. A la suite des événements du 26 mars 1991, le Grand hôtel change de statut et de gestionnaire.

Une situation qui conduit au chômage bon nombre de personnels. Cheick Oumar Sissoko saisit cette opportunité comme une balle au rebond. Cette fois-ci, il fait une proposition concrète : un stage de huit mois en France pour approfondir ses connaissances de technicien de son. A la fin de cette formation, Dramane Dibo dirige la partie technique de la Radio Kayira, avant de s’envoler encore pour un autre stage d’un an en France.

Un communiqué qui change tout

Son retour coïncide avec les mouvements de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), et la Radio Kayira à tort ou à raison était dans le viseur du pouvoir central. Qualifiée de station de propagande, avec un fort soupçon de collision avec l’AEEM dans ses actes violents de tous les jours, les animateurs sont persécutés. Ils abandonnent la radio pour éviter les arrestations ou enlèvements. Dramane Dibo en sa qualité de technicien assure la permanence avec de la musique. Un communiqué invitant les élèves à reprendre les cours est lu par Dibo, et change tout pour lui.

Cheick Oumar Sissoko décèle des qualités dans sa voie et prend un acte pour l’attitrer animateur avec à la clef une nouvelle émission. Avec ce nouveau statut, il épouse la musique malienne, qui avait tendance à être submergée par la mélodie guinéenne. Ainsi Dramane Dibo force l’admiration de notre culture musicale. Seulement, il est freiné dans son ambition de donner une nouvelle orientation à la Radio Kayira. Comment ? Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’il démissionne de cette station ?

“J’ai quitté la radio Kayira à cause des agissements d’Oumar Mariko, ancien secrétaire général de l’AEEM. Il s’attaquait à l’ancien président Moussa Traoré et aux dignitaires de son régime. Je suis le fils d’un officier supérieur de l’armée qui a été même l’adjoint de Kissima Doukara, et comptable du département de la Défense. Ses déclarations m’étaient destinées indirectement. Tout le monde le savait. Un jour prétextant une disparition de cassette au niveau du studio, Mariko me colle une suspension à durée indéterminée. C’est la goutte d’eau qui a débordé le vase. Je lui ai remis ma lettre de démission et je suis parti pour de bon”.

Ramata Dia également membre du comité de gestion de la Radio Kayira, désapprouve la façon dont son jeune frère et voisin de quartier est parti. Elle lui emboite le pas et démissionne à son tour. Elle lance la Radio Guintan en 1995 et demande à Dramane Dibo de créer une émission qui pourra donner une notoriété au nouveau bébé. C’est ainsi qu’il dédie son émission matinale aux femmes, soutenue par la musique malienne, des conseils pour ses amies.

Voilà que Dramane Dibo au fil du temps est devenu le meilleur animateur en live de la capitale. Surtout qu’il greffa à son émission un nouveau concept : le sumu. Cela révolutionna davantage la célébrité de la Radio Guintan. A présent la touche de l’enfant de Bandiagara maintient la station de Magnambougou au firmament de son existence. Aujourd’hui il est le directeur technique de tout le Groupe Finza Com.

A la question de savoir pourquoi il est tant attaché aux intérêts des femmes ? Le grand animateur répond qu’elles sont la couche faible de notre société. C’est-à-dire qu’elles ne sont pas trop considérées. Donc, il leur faut des mots justes pour les pousser à se battre afin qu’elles assurent leur propre indépendance.

Au moment d’échanger les numéros à la fin de l’interview, nous avons remarqué la photo de l’ancienne première Dame, Mme Touré Lobbo Traoré sur l’écran d’accueil de son téléphone. Quelle explication ? “J’ai de très bons rapports avec Lobbo Traoré. L’une de mes filles porte son nom. Durant les sept ans d’exil à Dakar, je n’ai pas fait une fête de 31 décembre sans être à côté du couple présidentiel. Mme la première Dame ne m’a jamais dit non pour quoi que ce soit”.

Chevalier de l’Ordre national, Dramane Dibo est marié et père de six enfants. Il sera cette année à son quatorzième pèlerinage à La Mecque. Dans la vie, il aime le sport, la musique, le voyage et déteste l’ingratitude.

O. Roger Sissoko

