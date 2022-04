Dans le cadre du mois de ramadan l’Alternative Citoyenne Mali Koura (AC-Mali Koura) a organisé une cérémonie de remise de dons aux veuves des cinq quartiers de la commune 1 du district de Bamako et à l’association des veuves du marché de Djélibougou près de la Sotelma. Cette cérémonie de remise de dons a eu lieu le mercredi 13 Avril 2022 à Djelibougou près du siège de la CAD-Mali .

L’Alternative Citoyenne Mali Koura (AC-Mali Koura) engagé pour un Mali plus solidaire et respectueux des droits humains, c’est dans cette optique que les responsables de cette association soutenus par les Aéroports du Mali et l’OPI ont pu joindre l’utile à l’agréable en procédant à la distribution de plus de 5 tonnes de vivres ( Riz, sucre, pâte alimentaire, huile et vitablé ) aux différentes associations des veuves de 5 quartiers de la commune 1 du District de Bamako.

Pour la représentante des bénéficiaires Mme Tata Coulibaly , les veuves de la commune 1 toutes émues en ce temps de soudure et de ramadan venir en aide à des femmes pour les permettre d’avoir de quoi se nourrir ou rompre le ramadan…Elles ont aussi remercié à sa juste valeur les initiateurs de la distribution de ces dons.

L’Honorable Souleymane Dembelé du CNT et non moins Président de l’Association Alternative Citoyenne Malikoura que cette distribution rentre dans le cadre des activités de sa structure de donner juste un sourire aux veuves de la commune 1 pendant ce mois béni de ramadan.

Bokoum Abdoul Momini

