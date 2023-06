Pour l’adoption du projet de Constitution au Référendum du dimanche 18 juin 2023, les autorités de la Transition veulent obtenir un “Oui” massif. Pour cela, un Collectif des acteurs institutionnels a été créé. Composé des membres du gouvernement, du Conseil national de la Transition, du Haut conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel, ce Collectif des acteurs institutionnels est chargé de mobiliser les Maliens dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao (mercredi 14 juin 2023), Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso (hier jeudi 15 juin 2023) et à Bamako avec un meeting de clôture le vendredi 16 juin 2023 pour obtenir le ” Oui ” massif au Référendum. Cette annonce a été faite le samedi 10 juin 2023 au cours d’une conférence de presse par le Coordonnateur national du Collectif des acteurs institutionnels, Colonel Abdoulaye Maïga, non moins ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement.

Dans sa déclaration, Colonel Abdoulaye Maïga a tenu à préciser que les membres du Collectif agissent en dehors de leurs attributions officielles pour préserver la neutralité de l’Etat et des Institutions durant la campagne du scrutin référendaire qui ne met pas en jeu des candidats en compétition. “Nous, citoyennes et citoyens maliens, membres du Gouvernement, du Conseil national de Transition, du Haut conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel, agissant en dehors de nos attributions officielles, soucieux de préserver la neutralité de l’Etat et des Institutions durant la campagne du scrutin référendaire, qui ne met pas en jeu des candidats en compétition, convaincus de notre engagement sans faille à réussir le processus de Refondation de notre Nation dans le respect des aspirations profondes du Peuple malien, adhérant totalement au projet de Constitution qui reflète la vision du “Malikoura”, résolus à convaincre l’ensemble des Maliennes et des Maliens sur l’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une nouvelle Constitution, déterminés à rassembler l’ensemble des forces vives dans notre pays pour un “OUI” massif au scrutin référendaire du l8 juin 2023, décidons de créer le Collectif des Acteurs institutionnels pour un “OUI” massif “, a fait savoir le Coordonnateur national du Collectif des acteurs institutionnels.

Pour la mobilisation des Maliens pour le référendum du 18 juin prochain, des meetings sont programmés à Mopti, Tombouctou et Gao (pour le mercredi 14 juin 2023), à Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso pour le jeudi 15 juin 2023. Un meeting de clôture est prévu à Bamako le vendredi 16 juin 2023 au Stade du 26 mars. Les membres du Collectif ont invité les Maliens à sortir massivement le vendredi 16 juin 2023 au Stade du 26 mars à partir de 14 heures pour soutenir le Président de la Transition Assimi Goïta (initiateur du projet de Constitution). Car pour eux, la nouvelle Constitution est le fondement du Malikoura.

Siaka DOUMBIA

