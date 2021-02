L’Association des promoteurs immobiliers du Mali (APIM) a reçu le 9 février à la Direction nationale de l’urbanisme, une délégation du bureau du Conseil National du Patronat du Mali ( CNPM) conduite par son président Dadié dit Amadou Sangaré. Occasion pour l’APIM d’adresser à sa faîtière ses préoccupations et solliciter son accompagnement.

– maliweb.net -Cette visite du CNPM comme indiqué par le président Dadié dit Amadou Sangaré, s’inscrit dans une série de visites entamées par son bureau depuis le début de leur mandature. L’APIM est donc la huitième organisation que le CNPM rencontre pour mieux échanger en vue de l’élaboration et la mise en mis œuvre d’un plan de travail quinquennal fructueux.

Accompagné des membres de son bureau, le président de l’APIM, Sory Ibhrahima Maîga a souhaité la bienvenue à la délégation tout en la remerciant pour cette marque de considération affichée par sa démarche de venir recueillir leurs préoccupations en vue de mutualiser leurs efforts pour un meilleur devenir de leur secteur. Aussi se saisissant de l’occasion, les promoteurs immobiliers ont pu exposer à leur faîtière les menus problèmes et défis auxquels ils font face. Il s’agit notamment des problèmes de financement ou de refinancement comme déclaré par Monsieur Sangaré ; les problèmes de fonds de garantie ; de marché secondaire ; le discrédit porté au titre foncier rendant difficile l’accès aux prêts au niveau des bailleurs et des banques.

En outre les membres de l’APIM ont sollicité le CNPM pour avoir un siège, et son appui pour accélérer la finalisation du décret régissant leur profession.

Pour sa part, le président du CNPM Dadié dit Amadou Sangaré en tendant oreille attentionnée, a émis certaines contributions et suggestions, qui selon lui, peuvent conduire à une meilleure rationalisation du secteur.

A ses dires, il est important d’aller à la sécurisation du titre foncier afin qu’ils soient acceptables pour les banques, les bailleurs et les autorités judiciaires, et pour exemple il a cité le cas de la carte Nina dont la digitalisation a mis fin à certaines fraudes. Se joignant aux membres de l’APIM, Monsieur Dadié dit Amadou Sangaré reconnaît que le marché immobilier malien est confronté à des difficultés pour la continuité des opérations immobilières. D’ où sa proposition de fédérer leurs efforts pour donner un nouveau souffle aux promoteurs immobiliers. « Il faudrait qu’ensemble nous imaginons des mécanismes qui permettent de faire des refinancements, qu’ils soient compatibles en fonctions des acteurs bénéficiaires et des besoins des opérateurs immobiliers pour que l’activité puisse continuer et revolver », dira-t-il en proposant de revoir les paradigmes et trouver des mécanismes innovants afin de moderniser et faire grandir le secteur de l’immobilier au Mali.

S’agissant des problèmes au sein du CNPM soulevé par un membre de la délégation affilié au bureau du président sortant Mamadou Sinsy Coulibaly

Le président Dadié dit Amadou Sangaré répond :

« Il est clair qu’il y a des problèmes au CNPM, la situation telle qu’elle est aujourd ‘hui n’arrange personne, surtout que ça ne donne pas du crédit au secteur privé. Il est clair que le CNPM a besoin d’être refondé. Ce qui est sûr, c’est que jusqu’à demain je suis ouvert même s’il faut que je me lève de mon fauteuil, je vais le faire rien que pour la cohésion du secteur privé malien. » . Avant d’ajouter qu’ils sont prêts à fusionner les deux bureaux au besoin.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

