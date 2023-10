Report de l’élection présidentielle de février 2024 : Me Konaté crache ses quatre vérités !

L’élection présidentielle annoncée pour février 2024 n’aura plus lieu à date. L’information de ce report que les Autorités de la Transition appellent ‘’Leger’’, a été donnée lors d’un point de presse animé par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga la semaine dernière. Invité sur le plateau de France 24 pour se prononcer sur le sujet, l’ex Ministre de la Justice, Me Mamadou Ismaël Konaté, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère à l’encontre de la Transition. Selon lui, le peuple malien est en droit de savoir la vérité sur les raisons exactes de ce report des élections, puisque, celles annoncées ne sont pas claires.

Longtemps absent des plateaux TV, Me Mamadou Ismaël Konaté est sorti de son silence en milieu de semaine, à la faveur d’un entretien accordé à la chaîne d’informations française, France 24. Un seul sujet était au centre de cet entretien : le report des élections au Mali. Dans une rhétorique en langage sassé comme il en sait bien le prononcer, Me Konaté est revenu point par point sur la déclaration du Gouvernement de Transition au sujet du ‘’léger’’ report des élections.

Par rapport au motif de refus de fournir le mot de passe de la base des données des fichiers électoraux de la part de la Société française IDEMIA, évoqué par la Transition, l’ancien Garde des Sceaux, estime que nos Autorités doivent cesser d’accuser la France et être capable de se prendre en main. Ce, vu qu’on a déjà mis à la porte du Mali l’Ambassadeur de France, Barkhane et la Minusma. « Je crois que ça suffit maintenant… Un gouvernement de Transition est mis en place pour pouvoir assurer tout ce qui est nécessaire et utile pour aboutir à un ordre constitutionnel. Mais visiblement on se rend compte que ce gouvernement de Transition n’a ni la volonté, n’a ni l’envie, ne prend pas l’engagement non plus pour mener le Mali au terme d’une Transition qui ne peut pas être à durée indéterminée » a manifesté Me Konaté. Cela, pour dire que l’argument accusant une société dite ‘’française’’ n’est pas valable. En réalité, que les caisses sont vides pour pouvoir organiser ces élections. Une évidence, dira l’ancien Ministre de la Justice, que le Gouvernement doit reconnaître. Selon lui, les Maliens ont été pris de court. « Ils ont suffisamment trop applaudit ce régime Transitoire. Qu’ils se rendent compte aujourd’hui que la cabale et la fuite en avant ne sont pas des formes de gouvernance et ça ne peut pas continuer. Un peuple a besoin de savoir la vérité, un peuple ne peut pas se contenter de pis-aller comme on le voit, c’est le symbole d’un Gouvernement incompétent qui n’est pas capable de mener à bout la mission qui est la sienne »a-t-il lancé.

Il renchérit qu’en espérant que la CEDEAO réagira très tôt sur ce report pour remettre les pendules à l’heure et pour rappeler à l’Etat du Mali, au Gouvernement de Transition et au régime militaire en place les engagement qu’ils ont pris à son égard. « .. Le Mali doit cesser de se battre contre tout le monde, cesser d’insulter tout le monde et cesser de se mettre à mal vis-à-vis de tout le monde. Il est arrivé le temps où véritablement qu’on se regarde pour dessiner le chemin que l’on veut se prendre » a-t-il passé comme message fort. Sans doute, Me Konaté, pour une fois, n’y est pas allé de main morte contre les atermoiements de la Transition

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :