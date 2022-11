La MODELE Mali et ses partenaires ont présenté le 07 novembre dernier à l’hôtel Maeva Palace au cours d’une conférence de presse, la synthèse générale de leur observation de la première phase du processus de révision annuelle des listes électorales (RALE).

Selon son chef Dr. Ibrahima Sangho, la Mission d’observation des élections au Mali (MODELE Mali) a déployé 75 observateurs, pour suivre la Révision annuelle des listes électorales. « Cette activité se déroule conformément à l’article 52 de la Loi n°2022-019 du 24 juin portant loi électorale, qui prévoit que les listes électorales font l’objet d’une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année », a-t-il précisé.

La MODELE a observé le démarrage des opérations de la RALE dans la majorité des communes des 49 Cercles et des 6 communes du district de Bamako. Cette période de démarrage se fait en l’absence de I’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) qui doit superviser les opérations, suivant l’article 57 de la Loi électorale.

La MODELE a suivi avec intérêt la nomination des membres du Collège de I’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) suivant le décret n°2022-0609/PT-RM en date du 12 octobre 2022, la prestation de serment de ses membres le 20 octobre 2022 et la mise en place du bureau présidé par Me Moustapha Cissé, le 27 octobre 2022.

Dans l’ensemble des localités observées, les opérations de la RALE se déroulent avec peu d’affluence. Les populations montrent peu d’engouement. Cela s’explique, selon Dr Sangho, par plusieurs raisons. Il s’agit, entre autres, de l’insuffisance d’informations sur l’importance de ces opérations de révision ; des récoltes à effectuer; de l’accès difficile à certaines communes dû au mauvais état des routes.

L’orateur a signalé des activités de sensibilisation menées par endroits par des partis politiques et organisations de la société civile. La MODELE a observé la non-prise en compte des populations déplacées internes et des réfugiés.

Dans les régions de Kayes, Koulikoro et Tombouctou, la MODELE a constaté les transferts et radiations dans toutes les commissions observées. Cependant, aucune inscription d’office n’a été constatée. Cela aura pour conséquence d’exclure, des échéances électorales futures, une bonne partie des nouveaux majeurs, a fait savoir Dr Ibrahim Sangho. Dans les 21 communes observées de la région de Sikasso, les inscriptions d’office ont été faites seulement dans les communes de Sikasso, Kaboila et Natien.

Dans la région de Mopti, 87 communes sur les 108 qui composent la région ont pu travailler sur la RALE. Les commissions ont travaillé sur les radiations et les transferts, mais aucune commission n’a pu faire I’inscription d’office des jeunes majeurs.

Dans la commune urbaine de Gao, le tableau récapitulatif montre clairement qu’il n’y a eu aucune inscription d’office au niveau des commissions administratives observées. Aussi, dans la commune de N’Tilit, aucun transfert n’a été effectué. De façon générale, le taux de transfert et de radiation des femmes est très faible par rapport à celui des hommes. Les communes de Gabero et de Telemsi ont les taux les plus faibles.

Dans la région de Kidal, il y a eu des transferts et des radiations mais pas d’inscription d’office.

Après un mois d’observation, la MODELE recommande aux autorités de la transition de renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire pour permettre aux citoyens d’avoir accès aux commissions administratives. Elle invite le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation à mettre à la disposition des commissions administratives des locaux, à envoyer de façon diligente les documents de travail aux commissions administratives et à intensifier les activités d’information et de sensibilisation sur les différentes étapes de la RALE et les démarches à effectuer.

Binafou Dembélé, stagiaire

