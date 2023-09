Section syndicale de l’économie et des finances : Moussa Dicko élu secrétaire général avec 43 voix pour un mandat de 5 ans

Après maintes tractations, les différents comités syndicaux des secteurs des finances ont été élus, le mardi dernier, le secrétaire du comité syndical du contrôle financier, Moussa Dicko, est élu au poste de secrétaire général du ministère de l’économe et des finances du Mali.

C’est dans l’enceinte de la direction nationale de la dette publique que s’est tenue cette assemblée élective qui s’est soldée par l’élection du nouveau secrétaire général de la grande section syndicale du ministère de l’économie et des finances. Moussa Dicko a été porté par ses camarades avec 43 voix. Il a devancé ses deux challengers des comités syndicaux du budget et de l’Institut national des statistiques qui ont récoltés chacun des maigres scores.

Au terme de cette assemblée élective, le nouveau secrétaire général, Moussa Dicko a tenu un discours rassembleur invitant les challengers à travailler mains dans les mains avec son bureau pour satisfaire les attentes des travailleurs de toutes structures financières étatiques. « Notre mandat sera placé sous le signe l’engagement et de la persévérance pour obtenir tous les droits des travailleurs de l’économie et des finances », a déclaré le secrétaire général fraichement élu par ses collègues. Il a prôné l’attente entre les différents comités sans lesquels les revendications catégorielles des travailleurs n’auront point de satisfaction.

Moussa Dicko a désormais la lourde tâche de diriger un bureau de 51 membres dans les 5 prochaines années. Son bureau à la responsabilité de 13 services financiers de l’Etat malien. Il s’agit entre autre du contrôle financier, la direction nationale de la dette publique, les directions nationale de la population, du Budget, de l’Institut national des statistiques, les bureaux des douanes, de l’office national des produits pétroliers, la direction financière et des matériels du cabinet du ministère de l’économie et des finances, les impôts , la cellule de contrôle de surveillance des systèmes financiers et décentralisés, la direction nationale des marchés publics, la direction nationale de la planification et du développement, la direction des ressources humaines du secteur de développement économique et des finances, la direction de l’aménagement du territoire, la direction régionale de la planification, de statistique, de l’informatique, de l’aménagement du territoire et de la population de Bamako.

