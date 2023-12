Sensibiliser sur les problèmes socioéconomiques : GRADI-Mali se mobilise auprès de la jeunesse

Dans le but de sensibiliser et de proposer des actions concrètes aux problèmes socio-économiques complexes dont le Mali traverse, le Groupe de Réflexion et d’Action pour la Démocratie et l’Inclusivité au Mali (GRADI-Mali), à travers une conférence de presse, a lancé ses activités phares afin de pallier à ces fléaux. Mais aussi, pour informer l’opinion nationale et internationale sur ses activités réalisées. C’était le samedi le 02 décembre 2023, à la maison des jeunes de Bamako en présence des jeunes et de nombreuses personnalités de la société civile malienne.

La présidente du GRADI-Mali, Magassa Aichata dite Ada Diallo, a rappelé que son association est une organisation naissante, composée essentiellement de jeunes leaders de la société civile malienne. Ainsi, après l’ouverture de la séance, elle a, à tour de rôle, demandé aux membres du bureau à se présenter au public présent. Elle a indiqué les objectifs, visions et principes mais surtout les projets réalisés ainsi que les projets en perspective du GRADI-Mali.

Le GRADI-Mali a acquis son récépissé le mois de septembre 2023, a expliqué Boura Bocoum, le Secrétaire Général Adjoint. « Ce Groupement des jeunes a été créé en parfaite conformité et au strict respect de la loi 04-038 AN/ du 05 Aout 2004, relative aux associations en République du Mali avec comme devise : « Démocratie-Citoyenneté-Inclusivité » », a-t-il dit. Aussi, il a rappelé que le GRADI-Mali est né d’une volonté commune des sortants de l’école politique et démocratique « NIMD ».

Ainsi, a-t-il poursuivi, après avoir suivi des formations communes, les membres du GRADI-Mali ont décidé de cheminer ensemble afin d’apporter leurs apports aux renforcements de la démocratie, la bonne gouvernance et stabilité au Mali. C’est une association apolitique, multi professionnelles. Qui regroupe en son sein, des écrivains, des entrepreneurs, des étudiants… Elle reste ouverte à toutes les couches socioprofessionnelles.

Quant à Taki Kanté, Ecrivaine de son Etat, elle a présenté les activités déjà réalisées par GRADI-Mali. D’après elle, parmi les activités menées par son organisation on note : « Café politique de Haut niveau « NIMD », animé par Abdoulaye Diop, le Chef de la diplomatie malienne sur le thème : « la diplomatie malienne à l’épreuve des enjeux géopolitiques : Entre reconquête de la souveraineté et tensions diplomatiques » ; Café politique du GRADI-Mali sur le thème : « Avant-projet de constitution, point de vue de la jeunesse » ; Célébration du 66e anniversaire du décès de Mamadou Konaté en présence du PM Maiga Choguel Kokala.

Souleymane Dama a annoncé les projets phares du GRADI-Mali parmi lesquels on peut mentionner : « GRADI KA BARO KENE » qui est un cadre d’échange et de dialogue entre la population malienne, surtout les femmes et les jeunes. Durant cet espace de dialogue, les leaders de l’association expliqueront aux couches sociales, la Démocratie afin qu’elles soient informées et sensibilisées sur les enjeux de la question démocratique au Mali. « GRADI KA BARO KENE », a-t-il informé, aura lieu dans les six communes du district de Bamako du mois Décembre 2023 au mois de Décembre 2024 ; Académie Leadership commencera du Février 2024 à Novembre 2024 dans les villes et campagnes du Mali pour former les Jeunes et les Femmes qui sont les couches les plus vulnérable. « Ces cadres d’échange et ses séries de formations seront une solution pour répondre aux problèmes démocratiques du Mali, espère-t-il.

Avant de clore la conférence de presse, le public a été autorisé de poser des questions. Lesquels ont été clairement répondues et avec satisfaction par les membres du GRADI-Mali. Avant de lever la séance, la modératrice a salué la présence des participants, notamment les médias, en citant cette citation inspirante de Frantz Fanon : « Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, dans une relative opacité ». Cela, pour motiver son organisation de pouvoir remplir sa mission avec courage et résilience.

