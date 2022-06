La cour du lycée «Les Castors» de Badalabougou a abrité le 24 mai 2022 la cérémonie de remise des cadeaux à l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l’enfant (AMALDEME) de la part des élèves dudit établissement secondaire d’enseignement. La cérémonie a été surtout marquée par l’allocution de Mme Yasmina Sanogho, présidente de l’Amaldeme.

Les dons offerts le 24 mai dernier par les élèves du lycée «Les Castors» à leurs frères et sœurs de l’Amaldeme étaient composés de vivres (des sacs de sucre et de lait, des bidons d’huile), des vêtements, des jouets d’enfants et d’un chèque d’une valeur d’un million francs Cfa (1 000 000 F Cfa).

«Cela fait plusieurs années que vous nous apportez votre soutien en nous rendant visite sur notre site, en partageant ce moment de solidarité indescriptible qui s’est développé entre vous et les enfants. Cela nous démontre que vous êtes soucieux du devenir de vos frères et sœurs qui n’ont pas la même chance que vous, qui n’auront pas cette opportunité d’être autonomes comme vous», a déclaré Mme Yasmina Sanogho en s’adressant aux responsables administratifs et aux élèves du lycée «Les Castors» de Badalabougou.

«Je suppose que, à présent, ceux qui ont fait le déplacement chez nous à l’Amaldeme se rendent compte que ces enfants sont capables d’apprendre, d’apprécier, de sentir ce sentiment de solidarité que vous avez pour eux ; que vous les aimez comme ils sont ; que vous avez accepté leur handicap même si souvent vous ne comprenez pas un seul mot de ce qu’ils peuvent vous dire. Mais, votre attention à leur égard leur suffit», a-t-elle ajouté.

Elle n’a pas raté l’opportunité de passer un message qui lui tenait particulièrement à cœur. «Dorénavant, quand vous verrez une personne en situation de handicap dans la rue ou qui souhaiterait traverser une route, ne la prenez pas pour une folle, tendez-lui la main car elle a besoin de votre aide». Et Mme Yasmina Sanogho a conclu en paraphrasant une citation célèbre qui dit, «un enfant différent ne mérite pas l’indifférence. Il a droit au respect et à l’attention comme tous les autres enfants» !

Lors de ladite cérémonie de remise des cadeaux, les sportifs de l’Amaldeme ont présenté leurs médailles. Et la cérémonie a été marquée aussi par une brillante démonstration de talent des pensionnaires de l’Association à travers une chorégraphie très entraînante !

Kader Toé

