Le Syndicat Autonome des Administrateurs Civils (SYNAC) etle Syndicat Libre des Travailleurs du ministère de l’Administration Territoriale (SYLITMAT) ont remis, ce samedi 11 avril, des vivres aux membres de 09 familles de leurs camarades préfets et sous-préfets morts dans l’exercice de leur fonction.

La cour du ministère de l’administration territoriale a abrité ladite cérémonie de remise des vivres. Les dons ont été remis aux familles des camarades préfets et sous-préfets morts dans l’exercice de leur fonction et à des administrateurs civils à la retraite. La cérémonie a débuté par une minute de silence à la mémoire de tous les camarades tombés, et surtout du Major Moussa Bambino Camara, Sous-préfet de Dinangourou, cercle de Koro, tué par un engin explosif improvisé le 09 avril dernier.

Au nom des donateurs, Olivier Traoré, Secrétaire général du Syndicat Libre des Travailleurs du ministère de l’Administration Territoriale, a situé la donation dans son contexte. Une cérémonie qui marque, selon lui, «la volonté des deux syndicats d’institutionnaliser des actions de solidarité à l’occasion des évènements sociaux, religieux et académiques». Ainsi, pour aider les différentes familles à faire face aux dépenses de la fête de Pâques et du mois de Ramadan à venir, chaque famille a reçu un sac de riz, un sac de sucre et une enveloppe pour le transport.

«Cela montre que les administrateurs civils sont une famille». Au nom des bénéficiaires, Mme Sangaré, l’épouse de feu Mohamed Sangaré, préfet de Bourem, a ainsi remercié les donateurs. «Je suis heureuse de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous avons encore des soutiens», s’est réjoui Mme Sangaré.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

