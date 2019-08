Pour permettre aux opérateurs économiques du Mali de fêter dans le bonheur et dans la joie, le représentant du Port autonome de Cotonou, Jonathan A. ATTIOGBE a, au nom du directeur général du Port autonome de Cotonou, offert une trentaine de mouton aux membres du Conseil malien des chargeurs (CMC). La cérémonie de remise des moutons a eu lieu, le vendredi 09 août 2019, au siège du Conseil malien des chargeurs (CMC) sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako.

Cette cérémonie de remise des moutons a enregistré la présence du représentant du président du CMC, Bourama Mounkoro, trésorier général du CMC, du représentant du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Mohamed Ould Mamouny et d’autres personnalités. Après la remise symbolique des moutons aux bénéficiaires, le donateur Jonathan A. ATTIOGBE a souhaité le raffermissement des liens entre les opérateurs économiques maliens et le Port autonome de Cotonou. « Comme d’habitude depuis plusieurs années, chaque mois de ramadan comme la fête de Tabaski, le Port autonome de Cotonou assiste les opérateurs économiques Maliens à travers des dons alimentaires, et pendant la période de Tabaski, ce sont les moutons. Ce sont des initiatives qui ont été régulièrement prises par le directeur général du Port autonome de Cotonou par mon intermédiaire en tant que représentant ici au Mali. Nous avons donné cette fois-ci, une trentaine de mouton, 25 pour les officiels et 5 autres pour les démunis », a déclaré Jonathan A. ATTIOGBE. Pour sa part, le représentant du président du CMC, Bourama Mounkoro a remercié la direction générale du Port autonome de Cotonou plus particulièrement son représentant local, Jonathan A. ATTIOGBE pour cette donation. « Tout cela témoigne de la qualité du partenariat qui existe entre le CMC et le Port autonome de Cotonou », a-t-il dit. Par ailleurs, il a invité les opérateurs économiques maliens à aller vers le Port autonome de Cotonou.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :