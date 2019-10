Une fois n’est pas coutume. Mme Keita Aminta Maiga a respecté la tradition en présidant le samedi 19 Octobre 2019, la remise de dons de la Sotelma-Malitel dans le cadre du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion, 25 ème édition.

Avec à ses côtés le Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté Hamadou Konaté et la Marraine du mois Général Coulibaly Kani Diabaté, la Première Dame a procédé à la remise symbolique des dons en remerciant la Sotelma Malitel, pour le geste et en invitant les bénéficiaires à en faire bon usage: ” Je suis toujours contente d’être là avec la Sotelma Malitel, qui a toujours été aux côtés du Mali, qui est aussi le sponsor officiel du Comité National olympique. Aujourd’hui je vois qu’avec les dons ils ont touché un peu à tout, il y a la santé, l’éducation, le sport… Je les remercie pour tout ce qu’ils ont donné. Je voudrai demander aux structures de santé de prendre soin des équipements de santé offerts dont les couveuses, les réfrigérateurs de conservation du sang, nous en avons besoin au Mali. Que l’an prochain les dons qui seront reçus soient un plus et viennent renforcer ceux de cette année qui j’espère seront toujours en bon état.” dira Keita Aminata Maiga en insistant sur le suivi de la maintenance du matériel reçu.

Rappelons que le don de la Sotelma-Malitel est composé d’importants matériels médicaux (couveuses, réfrigérateur pour Sang…) de motos et de vivres destinés aux structures de santé, au service social de l’Armée et aux personnes handicapées.

Profitant de l’occasion, la Première Dame, Présidente de l’ONG Agir a lancé un cri de cœur pour appeler les maliens à l’union:

“Chacun à sa place au Mali, chacun est important. Nous ne faisons pas la guerre à un autre pays, c’est dans notre pays que ça se passe et je le répète, le Mali a besoin de tout le monde, les maliens doivent se serrer les coudes, nous devons faire en sorte que le Mali ne disparaisse pas. Si on parle du Mali si on est malien c’est parce que le Mali existe. Que chacun se le mette dans la tête et qu’on aille main dans la main, soyons de bons croyants, de bons pratiquants, très sincèrement. Et je pense que vous avez votre rôle à jouer, je vous le dit tout le temps, la presse, faites le bon relais. C’est important. Comparé à d’autres pays, vous ne verez jamais d’autres ressortissants parler si mal de leur propre pays. Au Mali on ne fait que ça et moi ça me rend triste, ça me donne envie de pleurer.”

A travers cet appel, Keita Aminata Maiga espère de tout son cœur que les maliens resteront unis autour de l’essentiel, du bien commun, le Mali.

Source : ONG-Agir

