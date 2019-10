Lors de l’édition 2019 de sa journée de la solidarité, la Fondation Orange-Mali a fait une donation d’une valeur de 200 millions FCFA en faveur des groupes sociaux défavorisés. Ce qui vient s’ajouter à la longue liste d’interventions humanitaires menées durant l’année estimées à plus de 700 millions de FCFA.

Dans le cadre de la 25ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Fondation Orange Mali a réédité le mécénat en tenant sa journée de la solidarité. C’était au Centre international de conférence de Bamako, sous la présidence du ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, du directeur général de la société Orange Mali et de la présidente de la Fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Hawa Diallo.

La donation se compose d’équipements médicaux pour relever la qualité du plateau sanitaire de l’hôpital militaire de Kati, du centre de santé de référence de la commune 4 et des centres de santé communautaires ; de denrées alimentaires (riz, mil, sucre, lait, céréale, huile) destinées aux orphelinats, aux associations de démunis, aux veuves ; de kits scolaires pour les enfants déplacés et les orphelins victimes de conflits armés ; de divers équipements pour aider à la création des activités génératrices de revenus (moulins, décortiqueuses, kits de savonnerie et kits de maraîchage).

De plus, des motos tricycles ont été offertes à la FEMAPH pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. La société a aussi donné des balles de vêtements, de chaussures et de draps pour les plus nécessiteux ; des moustiquaires imprégnées aux personnes démunies.

Des visites ophtalmologiques à travers des caravanes ont été financées par la société. Ces actions sociales ont coûté à la Fondation Orange une somme de deux cent millions (200. 000. 000 FCFA) de francs CFA.

Cette importante donation en faveur des groupes sociaux défavorisés, vient s’ajouter à la longue liste des interventions humanitaires que la société a menées durant l’année 2019. Les dons dans le secteur de la santé, de l’éducation, la solidarité et la culture sont estimés à plus de 700 millions de francs CFA.

Pour le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, la société n’a fait que réconforter sa réputation d’entreprise citoyenne. «En nous réunissant ici pour soutenir la cause de nos concitoyens fragiles, la Fondation Orange respecte la tradition d’apporter son soutien aux plus démunis et aux couches vulnérables, confortant ainsi sa réputation d’entreprise citoyenne et solidaire œuvrant toujours aux côtés de l’Etat sur différents chantiers de développement de notre pays», a déclaré le ministre Konaté.

À l’en croire, à toutes les éditions du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, l’Orange-Mali, en parfaite communion avec l’Etat et les populations vulnérables, marque à jamais son territoire en ciblant sa journée de solidarité pour alléger les souffrances et redonner espoir à des milliers de personnes fragiles qui en ont tant besoin pour vivre dignement.

«Depuis plus d’une décennie, la Fondation Orange se distingue par ses nombreuses actions de bienfaisance et elle joue pleinement sa partition dans la réduction de la pauvreté», a-t-il ajouté.

En un mot, le ministre Konaté a qualifié la Fondation d’entreprise philanthrope : «C’est là, incontestablement, le mérite de la Fondation Orange Mali, une entreprise philanthrope, sociale et solidaire qui s’érige de plus en plus comme un pionnier de l’humanitaire.

C’est cela, Monsieur le président, la grandeur d’esprit de votre institution, la solidarité agissante que nous ne cessons de prôner pour atténuer significativement la souffrance humaine. Puisse votre exemple inspirer toutes les bonnes volontés pour répondre aux nombreuses attentes de nos populations».

La journée a été marquée par la projection des nombreuses réalisations de la Fondation Orange et des sketchs sur la société.

Y. Doumbia

