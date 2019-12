Agée de 16 ans, Kadidiatou Sangaré fait la 10ème année C 7 au Lycée BAH Aminata DIALLO (LBAD. En plus d’être une brillante élève, Kadiatou joue au basketball avec les minimes de Djoliba AC. Enfin, si la jeune demoiselle n’est pas vite secourue par les personnes de bonnes volontés, elle risquerait d’être amputée.

En effet, un soir après l’entrainement au stade Ouenzin Coulibaly, Kadidiatou Samaké va constater des douleurs au niveau de son genou droit. Dans un premier temps, elle pensait que cela était due à un petit accrochage lors de l’entrainement et qu’elle se sentira vite mieux. Cependant, son état de santé s’est dégradé de jour en jour et elle a fini par rester scotcher au lit. C’est ainsi que sa veuve maman (qui peine à faire face au quotidien), l’amenât au CHU du Point-G pour entamer des traitements médicaux. Les moyens de cette dernière étant très limités, elle ne parvient plus à faire face aux dépenses. Pourtant, Kadidiatou souffre énormément et passe presque toute la nuit à pleurer.

‘’Malgré l’aide des généreux voisins qui font de leurs mieux, je n’arrive plus à suivre le traitement de ma fille. Raison pour laquelle, je sollicite le soutien des personnes de bonnes volontés pour que la jambe de ma fille ne soit pas amputée. S’il vous plait ne laissez pas ma chère innocente fille seule face à cette maladie qui l’affaiblie non seulement physiquement, mais mentalement de jour en jour’’, évoque sa veuve maman avec des larmes aux yeux. Elle sollicite l’assistance des bienfaiteurs de l’humanité pour venir en aide à sa fille pour des soins médicaux plus avancés, afin que sa fille, son premier espoir après le décès de son mari, se tienne sur ses deux pieds et reprenne le chemin de l’école et de l’entrainement.

Chers lecteurs, les études de cette intelligente élève, qui d’ailleurs était parmi les 5 premiers de l’école fondamentale du Point-G et qui de surcroit était une brillante basketteuse est en jeu. Votre soutien est indispensable.

NB : Pour aider Kadidiatou Samaké, contacter sa maman au : 52 13 44 85 ou M. Balla SANGARE au : 78 70 77 13

