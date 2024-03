“Sounkalo Solidarité” : Des ruptures collectives sous lumière à profusion

Le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a donné le ton de l’opération “Sounkalo Solidarité” mardi dernier. Elle vise à organiser des ruptures de jeûne collectives.

Le ramadan intervient à un moment alliant crise d’électricité et chaleur. Le jeûne étant un moment d’abstinence, d’entraide et de solidarité, les autorités ont initié des actions pour soutenir les populations à travers ce programme.

“Nous sommes là pour magnifier les efforts de l’ensemble des ministres pour mener à bien cette opération. Elle a été initiée pour venir en aide durant ce mois de ramadan afin de soulager des personnes démunies. Les kits de rupture du jeûne, l’installation de kits d’éclairage solaire ainsi que de kits de vivres secs aux personnes vulnérables seront distribués. Il y aura aussi la remise de kits de fête de ramadan, des ventes subventionnées de produits de première nécessité notamment le riz dont 21 634 tonnes au total répartis entre Bamako, Kayes, Tombouctou, Gao, Ségou et Mopti. Une consultation médicale gratuite est également prévue”, a expliqué Dr. Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes.

Pour l’installation de panneaux solaires et l’organisation de ruptures collective du jeûne, 813 mosquées ont été répertoriés dont 281 dans le district de Bamako et 532 dans les régions. Les lieux de prières collectives sont au nombre de 64, dont un dans la capitale.

Cinquante-cinq terrains de football répartis entre Bamako, Kati et les régions ont été enregistrés pour la rupture collective avec la population de ses différents quartiers.

Par cette opération, 17 sites des déplacés ont été retenus dont la région de Mopti avec le site de Sévaré, Médina coura, Barbé, Sarema. Le site de Sébougou et de Pélengana ont été choisis dans la région de Ségou. Quatre dans le district de Bamako à savoir Faladié, Sénou, Centre Mabilé, Niamana. Trois sites pour la région de Gao dont : Bwa, Sosso Koïta. Le site de Zantiguila pour la région de Dioïla, etc.

“Nous envisageons de distribuer 180 000 kits de jeûne composés d’eau fraîche, de dattes, de boissons chaudes et fraîches, de plats chauds, de fruits. Milles enfants vivant dans la précarité et des familles pauvres recevront des kits de fête de ramadan composés de vêtements et chaussures. Il y aura 25 000 bœufs sur les différents sites retenus et aussi aux personnes démunies afin de leur permettre de bien célébrer la fête de ramadan”, a expliqué Abba Sangaré, directeur national du développement social.

Pour pallier les problèmes de coupure d’électricité, 7000 lampadaires solaires sont prévus pour les terrains et mosquées et la réhabilitation des lampadaires sur les voies publiques, 150 000 tonnes de vivres (riz, mil, sucre, huile) seront aussi distribuées aux personnes vulnérables déplacée, démunies, veuves et orphelins civils et militaires.

Aïchatou Konaré

