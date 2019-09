Dans le but d’aider les déplacés maliens à subvenir à leurs besoins vitaux ; de ne pas se sentir abandonner par les autres maliens ainsi que de permettre aux Maliens de faire parler leur cœur au profit des maliens meurtris par les conséquences fâcheuses de la crise qui sévit au Mali. Abdoulaye Diabaté et son jeune frère Modibo Diabaté en partenariat avec l’association des enseignants déplacés organiseront le vendredi 27 Septembre 2019 au Centre international de conférences de Bamako (CICB) un méga concert afin de lever des fonds qui seront déversés aux déplacés.

« La situation des déplacés ne doit pas laisser personne insensible, toutes les actions doivent être mises en œuvre afin de permettre à ces Maliens qui n’ont rien fait pour mériter un tel sort de ne pas se sentir délaisser. Tous les Maliens doivent se mobiliser en faveur de ces maliens qui ont eu la malchance de se trouver dans cette situation pitoyable.

Nous sommes consternés et affligés par cette situation et nous avons décidés d’organiser un concert dont tous les fonds seront versés aux déplacés» c’est par ces mots attendrissants et teintés de sympathie qu’Abdoulaye Diabaté a entamé ses propos. Il a signalé qu’aucun sacrifice n’est de trop pour permettre d’apporter du sourire aux lèvres de ces Maliens qui ont tout laissé derrière eux et qui ont le cœur meurtris par la crise. Exposés à la pluie, aux maladies et autres tous les Maliens doivent voler au secours des déplacés en leur apportant le minimum de confort possible exprime-t-il.

Abdoulaye Diabaté a dévoilé qu’ils ont composé une chanson en l’honneur des déplacés qui sera chanté durant la soirée de soutien tout en montrant qu’il a toujours chanté la paix, car c’est dans la paix qu’il est possible de bâtir un avenir radieux et non dans la guerre qui à ses yeux n’apporte que des dégâts. « Ce concert est notre contribution pour aider tous les déplacés Maliens à se sentir aimer, pour inviter tous les Maliens à faire parler leur cœur au profit d’une cause noble et juste. Nous inviterons d’autres artistes à se joindre à nous afin d’agrémenter la soirée de soutien » a prôné Abdoulaye Diabaté.

Modibo Diabaté a indiqué que tous les Maliens doivent se mettre à la place de ces déplacés qui vivaient dans l’opulence dans leurs différentes localités mais qui se sont retrouvés dans cette situation du jour au lendemain à cause du conflit. L’idée d’organiser ce concert et de remettre les fonds récoltés aux déplacés est un geste qui vient du cœur et nous voulons que tous les Maliens se joignent à nous en apportant leur contribution dans le but d’aider ces Maliens qui souffrent.

Signalons que l’entrée est gratuite et les cartes d’invitation seront accompagnées par des cartes de soutien afin que tous volent au secours des déplacés. L’artiste international et son frère convient tous les Maliens à faire parler leur cœur lors de la soirée de soutien le vendredi 27 septembre 2019 au CICB à partir de 21h. Le président de l’Association des enseignants déplacés Dramane Coulibaly a dans ses propos évoqués les multiples souffrances que vivent les déplacés tout saluant cette initiative des frères Diabaté qui selon lui doit être une occasion pour que tous les Maliens montrent leur affection aux déplacés.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :