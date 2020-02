Le Syndicat Autonome des Administrateurs Civils (SYNAC), le Syndicat Libre des Travailleurs du ministère de l’Administration Territoriale (SYLITMAT) et le Syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT) font désormais partie de la Plateforme d’Actions Communes. Les trois syndicats ont signé une convention, ce mercredi, au ministère de l’Administration Territoriale.

–Maliweb.net- «C’est ensemble qu’on entend les oiseaux volés», dit un adage bambara. Cette loi du nombre est aussi valable en syndicalisme. Et, les syndicats en rapport avec l’administration territorialecomptent bien l’appliquer. «Obtenir un simple rendez-vous avec le ministre, c’est la croix et la bannière. Si nous sommes ensemble, même le Premier ministre nous recevra», a indiqué Ousmane Christian Diarra, Secrétaire général du SYNAC. Le syndicaliste ajoute: «Pour les revendications, si vous partez seuls, vous serez écrasés par la puissance publique.»

En grève pour une semaine, depuis le 24 février, sans faire trop de vague, le Syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT),initiateur de cette union, s’est réjoui, par la voix de Seydou Ousmane Diallo, son Secrétaire général, de la signature de cette convention valable jusqu’en 2023. Une convention renouvelable d’accord exprès et qui devra mobiliser les militants des différents syndicats sur toute l’étendue du territoire national.

«L’Objectif recherché est de s’unir et d’agir ensemble par les moyens légaux en vue d’atteindre plus d’efficacité et plus de résultats », a assuré Olivier Traoré, Secrétaire général du Syndicat Libre des Travailleurs du ministère de l’Administration Territoriale et président du Directoire de la Plateforme d’Actions Communes. Le dispatching d’exemplaires a mis fin à la cérémonie de signature de la convention.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :