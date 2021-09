Torokorobougou : Risque d’affrontement aujourd’hui à la mosquée

Il y a un risque d’affrontement aujourd’hui à la mosquée (Bilal Ben Rabah) de Torokorobougou non loin du tribunal de la Commune 5 à l’Ouest. La commission d’organisation et de gestion de ladite mosquée était face à la presse pour donner l’alerte. Il s’agit d’une intronisation d’un adjoint à l’imam de la mosquée.

Dr. Oumar Baba Traoré, Dr. Moussa Sounountéra, Issouf Samassa, Abass Diakité et Mme Keita Sanaba Traoré, tous membres de la commission d’organisation de la mosquée Bilal Ben Rabah, étaient face aux hommes de médias pour alerter des possibles affrontements entre des protagonistes dans la mosquée ce vendredi 17 septembre 2021. Il s’agit d’une probable intronisation d’un certain Barou Dembélé comme adjoint à l’imam de la mosquée.

Selon les conférenciers, Barou Dembélé serait à la base d’un conflit au sein de la mosquée voulant coûte que coûte être imam. Une fois à cause de lui, des gens se sont affrontés jusqu’à se donner des coups et blessures. Ces violences auraient même donné lieu à la fermeture de la mosquée pendant un bon moment. Aux dires de Dr. Oumar Baba Traoré, le procureur de la République aurait même saisi le maire de la commune, Amadou Ouattara pour une résolution à l’amiable.

C’est ce maire aujourd’hui qui veut imposer Barou Diarra malgré le refus de l’imam principal, Moustapha Nimaga, la commission d’organisation de la mosquée et les fidèles. « Nous avons eu échos, que le vendredi 17 septembre, est son intronisation à la mosquée comme imam adjoint et il a invité des gens à l’événement », a sifflé M. Traoré. « A cet effet, nous avons alerté toutes les autorités compétentes, le gouverneur, le haut conseil islamique communal, le ministère des Cultes et des religions, le commissariat de police, le tribunal et le maire lui-même pour empêcher tout affrontement qui pourrait y engendrer », a précisé Dr. Oumar Baba.

L’imam principal Moustapha Nimaga aurait déjà préconisé la non-violence à l’endroit de qui que ce soit. Il aurait, selon les conférenciers, demandé à toute la jeunesse de le laisser, résoudre le problème pacifiquement avec le maire et Barou Dembélé. Barou serait l’un des fils d’un des anciens imams de ladite mosquée. Ce qui motiverait son désir d’avoir une place au sein de l’imamat de la mosquée qu’il prétend être la leur. « Le récépissé de la mosquée est au nom de la communauté musulmane de Torokorobougou et non au nom de qui que ce soit », a clamé Dr. Traoré, l’un des porte-paroles de la commission de gestion de a mosquée. Les conférenciers ont demandé aux autorités politiques et judiciaires de prendre des dispositions nécessaires pour éviter tout conflit et de mettre fin à ce litige.

Koureichy Cissé

