L’Association des Ambassadrices pour la paix au Mali (APP-Mali) a animé un point de presse, le samedi 19 mars 2022, à la maison des Jeunes de Bamako. Objectif : informez l’opinion nationale et internationale de la grande mobilisation de prières et de bénédictions qu’elle organise sur l’ensemble du territoire malien, le 25 et le meeting le 26 mars 2022 au palais de la culture de Bamako. Ledit point de presse était animé par les responsables de ladite Association comme l’honorable Yogoiré Dougnon, présidente de l’APP-Mali ; Marcelin Guenguéré, ancien député, président exécutif d’APP-Mali ; Djénèbou Diakité, présidente de la commission d’organisation.

Selon Marcelin Guenguéré, ancien député, président exécutif d’APP-Mali, l’objectif de ce point de presse est d’informer l’opinion nationale et internationale des activités phares prévues par leur association à savoir l’organisation d’une journée de prière qui aura lieu vendredi 25 mars dans toutes les mosquées et les églises sur toute l’étendue du territoire national du Mali et aussi un grand meeting, le samedi 26 mars au palais de la culture de Bamako. Avant de préciser que c’est un meeting de bénédiction qui vient en soutien aux autorités de la transition. «Une telle mobilisation autour des autorités de la transition s’impose parce que de tous les temps les femmes ont toujours été auprès et à côté des hommes pour solutionner les grandes difficultés. Les femmes du Mali ont donc décidé de ne pas être en marge de cette grande crise que nous traversons. En leur qualité de sœurs, de mères, d’épouses, elles ont décidé de venir en soutien, en renfort et en complément aux hommes qui se battent pour ce pays, notamment les militaires et tous les patriotes qui sont aujourd’hui mobilisés autour du président de la transition, Assimi Goïta et aussi autour de son premier ministre et son gouvernement. Les femmes ne veulent pas rester en retrait», a-t-il dit. Pour sa part, l’honorable Yogoiré Dougnon, présidente de l’APP-Mali, a indiqué que l’embargo (Ndlr, imposé au Mali par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2022) a mis les femmes du Mali dans les conditions insoutenables.

À cela, dit-elle, s’ajoute l’insécurité qui a décimé une partie du Mali. « Les familles ont disparu, des veuves dans toutes les familles, une multitude d’orphelins, l’augmentation de la pauvreté et la covid-19. Les femmes ne savent plus à quel saint se vouer.

Dans notre détresse, devant cette grande crise, comme tout croyant, nous avons recours à Dieu. Composées de toutes les confessions du Mali, les femmes du Mali, à travers l’ambassadrice pour la paix, ont souhaité confier les autorités et le Mali au Créateur. Nos prières et bénédictions vont à l’endroit du pays et des autorités de la transition », a-t-elle dit.

Quant à Djénèbou Diakité, présidente de la commission d’organisation, elle a indiqué que cette journée a pour objectif de réunir les femmes pour faire des bénédictions aux autorités de la transition et pour la stabilité du Mali. « Nous appelons toutes les femmes à se mobiliser pour la bonne cause. Ce sera au palais de la culture Amadou Hampâté Bâ, le 26 mars 2022 de 9heures à 13heures », a-t-elle conclu.

A .Sogodogo

