Transition, jeunesse et chantiers de la Refondation : Le ministre Ag Attaher sonne la mobilisation

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, était hier face à la presse dans les locaux de son département. C’était pour annoncer officiellement la tenue de la Journée dédiée a la mobilisation patriotique et à l’engagement de la jeunesse malienne pour soutenir la Transition, le samedi 18 mars prochain, au Palais des sports Salamatou Maïga. Face aux hommes des médias, le chef du département en charge de la Jeunesse a rappelé le propos du président de la Transition prononcé, lors de la rencontre du 1er juin 2021 à Koulouba, à l’adresse de la jeunesse malienne pour la réussite de la Transition : «Je suis jeune au même titre que vous. Si j’échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui a échoué». Le ministre a ainsi plaidé pour plus demandé de mobilisation de la jeunesse autour de l’appel du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Selon Mossa Ag Attaher, il devenait impératif d’unir la Jeunesse malienne pour soutenir, accompagner et se dédier à l’œuvre de refondation de l’Etat, dont les chantiers constituent le socle de notre souveraineté présente et future. «Dans cette perspective, cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d’échanges, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme, afin que les réformes envisagées trouvent leurs échos en la jeunesse, au sortir de cette mobilisation patriotique», a-t-insisté.

La journée du samedi 18 mars sera mise à profit par ailleurs pour mieux cerner la vision du président de la Transition, d’assurer la mobilisation patriotique et l’engagement de la jeunesse malienne autour et au service de la vision du chef de l’Etat, de renforcer la diversité comme facteurs de richesse et de développement socioculturel et économique du pays et engager la jeunesse de l’intérieur du Mali et de la diaspora à soutenir la vision du président de la Transition. «Il s’agit d’une part, de mobiliser cette jeunesse dans la sensibilisation des populations, pour leur adhésion à la réussite des reformes, et d’autre part, de soutenir les autorités de la Transition sur la base de l’engagement de cette jeunesse, pour un accomplissement heureux des travaux de refondation de l’Etat», a poursuivi Mossa Ag Attaher.

Le ministre a aussi exhorté la jeunesse au respect de la diversité qui constitue un atout incommensurable pour le pays. Que tous les jeunes se mobilisent pour répondre à cet appel, quels que soient leur conviction religieuse, leur appartenance politique, culturelle et linguistique, leur opinion politique.

Ousmane CAMARA

