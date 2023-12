«Yelen Sira» : Une solution concrète aux coupures d’électricité au Mali ?

«Yelen Sira» (la voie de la lumière) est un ambitieux projet approuvé par la Banque mondiale en juin 2023. D’un coût total de 180 milliards de FCFA pour une durée de 5 ans, il vise à améliorer le système électrique du Mali et à réduire les pertes d’électricité.

Ce projet permettra ainsi de financer les infrastructures-clés du réseau et les nouveaux raccordements à travers la modernisation et l’extension des réseaux de transport et de distribution dans certaines zones, y compris Bamako et sa périphérie. Ces investissements vont également augmenter la capacité d’évacuation de l’électricité du réseau de transport à Bamako d’au moins 100 MW, permettant à la société d’électricité EDM-SA de réaliser des économies d’échelle grâce à une gestion optimisée du parc de production et du réseau, tout en réduisant sa dépendance à l’égard des petites centrales de location polluantes et coûteuses.

Selon les experts de la Banque mondiale, une baisse des pertes sur le réseau de transport principal de Bamako est projetée à un niveau de 8,5 % en 2024 (avant les renforcements de réseau proposés) à 4,5 % d’ici 2028 une fois ces renforcements terminés. L’installation de mini-réseaux verts et l’électrification des zones rurales dans des localités sélectionnées sont également prévues. L’expansion des réseaux de distribution et des raccordements des villes secondaires, permettra de fournir de l’électricité à environ 400 000 personnes (environ 60 000 foyers) et à plus de 1 000 bâtiments publics, dont des centres de santé, des écoles, des bâtiments administratifs, l’éclairage public…

A quand la fin du calvaire ?

Le 11 décembre 2023, la cellule de communication du ministère de l’Energie et de l’Eau a publié une note explicative sur les coupures intempestives de courant auxquelles le pays est confronté. Un document qui brille par la bonne foi et le souci de communiquer pour apporter la bonne information aux Maliens. Il fait le point sur les poursuites engagées pour assainir la gestion d’EDM, les efforts consentis pour mieux approvisionner les Maliens en courant, des mesures envisagées pour soulager certaines corporations… N’empêche que face à certaines mesures envisagées, on se demande si la crise énergétique prendra fin de si tôt !

En effet, selon la note, le département a initié un projet d’acquisition urgente (auprès des pays partenaires stratégiques) des batteries «Intelligent Power-M», avec des puissances de 2,5 à 15 kWh pour apporter une réponse immédiate et coordonnée aux besoins énergétiques pressants des usagers productifs raccordés au réseau électrique interconnecté. Il s’agit, entre autres, des couturiers, coiffeurs, menuisiers, meuniers, boutiquiers, soudeurs, électriciens et autres artisans évoluant dans le secteur informel, qui contribuent au développement socioéconomique de notre pays et surtout à la réduction du chômage et qui connaissent aujourd’hui un ralentissement certain à cause des coupures intempestives. Si une solution était envisageable à court terme, nous pensons que cette mesure n’est pas opportune.

Sans doute que «le redressement d’EDM est une préoccupation fondamentale au cœur des priorités des autorités maliennes» et qu’elles ne vont pas «lésiner sur les moyens pour son accomplissement effectif». Mais, cela risque de prendre beaucoup de temps. Les abonnés d’EDM doivent donc s’armer de patience !

