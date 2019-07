Le Mali a été désigné par l’AFA, Armsralling Federation African (Confédération Africaine de Bras de fer sportif) lors du 9e championnat d’Afrique au Ghana. Pour rappel, le Mali s’est classé 2e avec 12 médailles dont 8 en 0r et 4 en argent. Le comité de pilotage est à pied d’oeuvre pour la bonne organisation de cet événement majeure.

Déjà quelques délégations sont arrivées à Bamako. Il s’agit de la côte d’Ivoire, de la Guinée Conakry, du Niger, du Bénin, de l’Égypte, et du Ghana. Les six (06) autres délégations sont attendues ce mercredi et ce jeudi pour prendre part à l’édition du Mali. Cette compétition, a démarré avec la formation des arbitres locaux hier mercredi, la pesée, la vérification des accréditations et le congrès suivront avant la cérémonie d’ouverture officielle des compétitions ce samedi 13 juillet au palais des sports à partir de 14h00. Selon nos informations, tout est presque fin prêt pour abriter ce championnat.

Ousmane Traoré dit Man

