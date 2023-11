11e édition de la nuit AJSM à Mopti : Consécration pour quatre journalistes sportifs et deux coordinations régionales

L’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) a tenu le samedi 11 novembre 2023 la 11e édition de sa traditionnelle Nuit au Campement hôtel Venise de Mopti sous la présidence d’Abdoulaye Daga Théra, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti. Au cours de cette 11e Nuit AJSM, 4 journalistes sportifs et 2 coordinations régionales AJSM ont été élus meilleurs de l’année 2023.

La Nuit AJSM est organisée chaque année pour célébrer les journalistes sportifs du Mali, membres de l’Association. LA 11e édition de cette Nuit s’est tenue à Mopti au Campement hôtel Venise. La fête fut belle avec une animation musicale de l’emblématique orchestre le Kanaga National.

Au cours de cette soirée, Issa Kansaye, le maire de la Commune urbaine de Mopti, et Abdoulaye Daga Théra, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti, représentant du gouverneur, ont salué la tenue de la soirée dans leur localité. Ils ont remercié les lauréats pour leur ardeur au travail.

Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, est intervenu sur les performances de l’Association comme son élection en tant que vice-président de l’Association internationale de presse sportive (AIPS)-Afrique et sa participation à des congrès et réunions internationales. Il a offert à la Coordination régionale de Mopti deux formations et une bourse de formation dans une école de journalisme. Il a annoncé en perspectives que 2024 sera axée sur la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire (Can/Côte d’Ivoire-2023) en plus des formations.

Le clou de cette 11e édition de la Nuit AJSM a été la distinction de 4 journalistes sportifs du Mali et 2 coordinations régionales. Les 4 récipiendaires sont Yacouba Tangara (Planète Sport) lauréat du prix de la presse en ligne ; Sidy Traoré (Radio Jèkafo) lauréat du prix de la radio ; Mohamed Traoré (journal Aujourd’hui-Mali), lauréat du prix de la presse écrite, et Djélika Guindo (Renouveau TV) double lauréate du prix spécial femme reporter et du prix de la télévision. Chaque prix est doté d’une enveloppe de 100 000 F CFA.

Le prix de la meilleure coordination régionale (250 000 F CFA) a été remporté par les coordinations régionales de Bougouni et de Koulikoro, soit 125 000 F CFA par coordination. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités à l’image du gouverneur, du maire, de la gestionnaire de l’hôtel le Campement et la restauratrice Assa Kindo.

En prélude à la Nuit, la finale de la 3e édition de la Coupe AJSM interservices a été jouée dans le fair-play entre l’Education et la Sécurité. Les enseignants ont enlevé le trophée en battant les Forces de sécurité 3 à 0. L’Education enlève ainsi le trophée de la 3e édition de la Coupe AJSM interservices et une enveloppe de 250 000 F CFA contre 150 000 F CFA pour la Sécurité. Et avant cette finale, Moov Africa Malitel avait procédé à la remise des équipements (maillots et ballons) aux deux finalistes.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :