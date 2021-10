2eme tour de la ligue africaine des champions : Le Stade malien et Honroya AC croisent le crampon

Le 2e et dernier tour éliminatoire de la Ligue africaine des champions entrele Stade malien de Bamako et le Horoya AC de Conakry se jouera finalementen aller-retour. Après une longue période d’hésitation, la Caf a levé touteses sanctions à travers une correspondance adressée au champion de la Guinée le mardi 5 septembre 2021 pour la confirmation de la date et le lieu du match retour.

Le responsable de la division compétitions de la Caf, Ahmed Salem, exigeait du champion de Guinée la confirmation de la date,l’heure et le lieu du match retour du 2e tour de la Ligue des champions dela Caf,au plus tard le 8 octobre 2021. Le Horoya A.C a pu faire parvenir uneréponse au secrétariat la général de la Caf. Son secrétaire général,KroutimiKaby, a informé que le match aller et retour se jouera contre le Stade malien de Bamako, respectivement le samedi 16 octobre au stade Modibo Keita deBamako et le dimanche 24 octobre au stade Lat Dior de Thiès (Sénégal).le dimanche 24 octobre 2021 austade Lat Dior de Thiès du Sénégal à partir de 17h TU.

Ce choc de Samedi serait l’un des matchs plus importants pour le club de lacapitale malienne.

Karamoko Diallo

