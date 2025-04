5e forum continental des athlètes africains : Le Mali s’est illustré à Windhoek par ses initiatives pertinentes

By

Le 5ᵉ forum continental des athlètes africains s’est tenu à Windhoek (Namibie) les 5 et 6 avril 2025. Le Mali était représenté par la présidente de la commission des athlètes (CA) du Comité national olympique sportif (CNOSM), Djénébou Danté. Elle était accompagnée de Mahamane Sacko (vice-président) et d’Aminata Sogodogo.

Pendant deux jours, la Commission des athlètes (CA) du Comité national olympique sportif du Mali (CNOSM) a participé aux travaux du 5ᵉ forum continental des athlètes africains qui s’est tenu à Windhoek (Namibie) les 5 et 6 avril 2025. Les échanges ont notamment porté sur des thématiques cruciales pour l’avenir du sport africain, notamment la solidarité olympique et ses soutiens financiers aux Comités nationaux olympiques (CNO) et aux Commissions des athlètes (CA).

Le Mali a été mis en avant comme un modèle en raison de son utilisation efficace de la subvention des 10 000 dollars (environ 5 787 515 FCFA), permettant à la commission des athlètes de réaliser des activités. L’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a salué la collaboration et l’engagement du Cnosm avec sa commission d’athlètes, encourageant ainsi d’autres CNO à suivre cet exemple. Les programmes de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et ses services étaient aussi au centre des échanges. Les athlètes africains ont pu ainsi en savoir davantage sur les initiatives et les services proposés par l’AMA pour soutenir leur développement.

Ce 5ᵉ forum continental des athlètes africains a aussi abordé les problématiques liées aux manipulations et à la corruption, ainsi que les paris sportifs. Une réflexion importante a été menée sur les défis de l’intégrité dans le sport. Le point a été aussi fait sur la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse «Dakar 2026» (Sénégal) et une attention particulière a été portée aux opportunités qu’ils offriront aux jeunes athlètes du continent.

La rencontre a été également rehaussée par des panels de témoignages des légendes du sport africain et des athlètes leaders. Des témoignages qui ont inspiré les participants, renforçant l’importance du leadership dans le sport. La collaboration entre les CNO, les C.A. et les fédérations nationales a été aussi débattue. Le Mali a été reconnu comme une référence en matière de collaboration et son modèle a été largement salué par l’Acnoa. Les exemples de bonnes pratiques ont été partagés pour encourager une meilleure synergie entre les différentes instances du sport.

Le Mali a aussi présenté un plan de développement des commissions des athlètes de la zone 2 de l’Acnoa, abordant les problèmes, les solutions et les perspectives. Celui-ci a été adopté par l’ensemble des C.A. de la zone. En tant que panéliste, Djénébou Danté (présidente de la commission des athlètes du Cnosm) a exposé les méthodes ayant permis à sa commission de créer une collaboration efficace avec son CNO.

