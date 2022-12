Recevant le COB au compte de la 5e journée du championnat national de ligue 1 Orange le samedi 3 décembre 2022 au stade Modibo Keïta, l’AS Black stars s’est enfin imposée sur le score de 1-0 et enregistre du coup sa première victoire de la saison en 5 journées du championnat national ligue 1 Orange de football.

Au compte de la 5e journée du championnat national de ligue 1 Orange, l’AS Black stars a battu sur le score de1-0, le samedi 3 décembre 2022 au stade Modibo Keïta le Club Olympique de Bamako (COB) et décroche ainsi ses premiers trois points de sa première victoire depuis le début de la nouvelle saison.

Dès l’entame du match, l’AS Black stars pour se mettre à l’abri de toute surprise désagréable a ouvert le score à la 1e minute de jeu grâce à Banou Cissé sur une passe profonde de Moussa B Goïta, qui lui a permis de mener au score. Après ce but, le match devient mouvementer, avec de belles phases de jeu des deux équipes, mais sans changement au tableau d’affichage (1-0) jusqu’à la mi-temps.

La deuxième partie de cette rencontre épousera le même rythme que la première, mais avec de nombreuses occasions de but, des tirs et avec des changements des deux côtés. Ainsi sur une faute de main dans les 18 mètres commise par le défenseur Bourama Mara de l’AS Black stars, le COB obtiendra un penalty à la 71e minute tiré par Abdoul Khalifa Traoré (rentré à la place de Mamadou Sangaré à la 46e minute), cadré et repoussé par le portier Bedjon Coulibaly.

Après cette action et malgré un jeu équilibré des deux équipes et leur détermination de marquer. L’un pour doubler la mise et l’autre pour égaliser, le score ne verra pas de changement jusqu’au coup de sifflet final. Score final 1-0 pour l’AS Black stars.

Après le match, Cheick Barry, l’entraineur de l’AS Black stars dira que malgré qu’il ait perdu quatre (4) matchs, il n’a pas baissé les bras. «Nous avons continué à travailler main dans la main pour avoir ces 3 points aujourd’hui » a déclaré le coach Barry. De ses dires, cette victoire permettra de donner le moral aux joueurs pour avancer car le championnat est long. Ce début de saison n’a pas été facile pour son équipe, car dit-il : « j’ai perdu 7 joueurs qui ont quitté l’équipe ce qui a fait que je n’arrivais pas à gagner et reconstruire une équipe. Mais le système de jeu que j’ai mis en place aujourd’hui m’a permis de gagner et j’espère continuer avec cette composition puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne».

Quant à l’entraineur du COB, Yacouba Traoré, il dira qu’il a beaucoup de regret, puisque son équipe a trouvé beaucoup d’occasion qui auraient pu faire mouche. Selon le coach Traoré, c’est de la mauvaise chance sinon son équipe a trouvé un penalty qui sera malheureusement raté. Qu’après ces 5 journées, il regrette de n’avoir seulement enregistré que 4 points dont une victoire, un match nul et 3 défaites. C’est pourquoi, il promet de travailler très dur pour engranger des victoires. Par Safiatou Coulibaly

