S’adressant au monde du football malien, Aboubacar Sadikh Diop, le Directeur Général d’Orange Mali, a informé que sa société est soucieuse de participer à toute initiative de promotion du sport et entend exercer son rôle d’entreprise citoyenne en affirmant sa responsabilité sociale et économique dans ce secteur. A ses dires, la Coupe du Mali, une compétition emblématique, donne une chance à toutes les équipes de 1ere, 2e et 3e divisions affiliées à la Fédération malienne de football (Fémafoot) de devenir champion du Mali.

Il a rappelé que depuis 2009, Orange Mali est le sponsor officiel du football au Mali, un partenariat initié autour d’un périmètre assez large qui au-delà des équipes nationales (séniors, juniors et cadets), englobe également les compétitions comme la Coupe du Mali et le Championnat National Ligue 1 Orange. “C’est dans ce cadre qu’Orange Mali apporte son soutien aux compétitions nationales de football ainsi qu’aux compétitions internationales auxquelles participe la Fédération malienne de football. En tant que 1er partenaire de la plus grande fédération sportive au Mali (la Fémafoot), Orange Mali entend s’affirmer et consolider son rôle d’acteur majeur et leader dans le paysage sportif malien. Toujours présente dans les grands rendez-vous sportif aux côtés des différentes sélections nationales, Orange Mali apporte un soutien constant et pérenne tant sur le plan financier que technique dans le succès de cette discipline sur l’échiquier continental”, a-t-il dit.

En sa qualité de Directeur général d’Orange-Mali (sponsor officiel du football malien), il a exprimé la grande fierté d’Orange Mali et réitérer son soutien total dans la réalisation des prochains challenges et objectifs du football malien. Il a profité de l’occasion pour adresser au public sportif malien ses encouragements aux deux équipes finalistes, à savoir le Stade malien de Bamako et les Onze créateurs.

Siaka DOUMBIA

