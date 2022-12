L’AS Réal de Bamako récompense Carlotta Tinapp pour son geste d’accompagnement à l’endroit du club. L’Allemande que l’on surnomme Aïcha Diaby a fait une importante donation d’équipements sportifs composés de : ballons et de jeux de maillots. En reconnaissance du geste et pour le magnifier, la Direction du club sous la houlette du Président Me Famakan Dembélé a décidé d’organiser le samedi 3 décembre dernier un match de Gala en son honneur au cours duquel un tableau d’honneur personnalisé a été décerné à la donatrice.

Parées aux couleurs du club, fraîchement déballées, les joueuses de l’AS Réal de Bamako ont disputé un match de Gala face aux anciens joueurs du club au Complexe Sportif Kadialy Diawara sis à Para-Djicoroni. La rencontre s’est soldée sur le score de 2 buts partout. Ces jeux de maillots haut de gamme ont été offerts à l’AS Réal par une joueuse qui évolue même au sein du club depuis la saison dernière. Il s’agit de l’Allemande Carlotta Tinapp dont Aïcha Diaby est le nom adoptif. En vue d’accompagner l’AS Réal de Bamako pour le nouvel exercice du championnat national de football féminin, Aïcha Diaby a bien voulu offrir ces équipements sportifs de qualité supérieure à la section féminine de l’AS Réal de Bamako. « J’ai beaucoup d’admiration pour l’AS Réal de Bamako. Ce club m’a accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. En tant que sociétaire de l’AS Réal, il fallait que je fasse quelque chose qui puisse contribuer au développement du club. C’est toute la symbolique de ce geste. Je pense que les filles le méritent », a-t-elle fait savoir.

Ce geste vient à point nommé car l’AS Réal va bientôt entamer le championnat national de football féminin. Son Président Me Famakan Dembélé accueille ce geste avec beaucoup de joie. « Nous accueillons ces équipements sportifs avec beaucoup de plaisir. Les maillots sont de très bonne qualité. Nous tenons à remercier très sincèrement Carlotta Tinapp pour ce geste à l’endroit de l’AS Réal », a-t-il déclaré.

En retour, les responsables du club de Para-Djicoroni ont décidé d’organiser un match de Gala en l’honneur de la donatrice. « On n’est pas prêts à oublier ce qu’Aïcha vient de faire pour l’AS Réal de Bamako. C’est une joueuse dévouée, une joueuse engagée qui se soucie du développement du club. Après tout on a bien voulu organiser ce match de Gala en son l’honneur. C’est une manière pour nous de lui dire merci. Au nom de l’ensemble de la famille de l’AS Réal un tableau d’honneur personnalisé lui a été décerné pour tous ses efforts », a poursuivi Me Famakan.

Pour sa part, la donatrice se dit très touchée par cette marque de reconnaissance avant d’ajouter qu’elle est disponible pour tout geste allant dans le sens du développement de l’AS Réal.

Signalons par ailleurs que les joueuses du coach Abdoulaye Bouaré « Barthez » débuteront la nouvelle campagne fédérale le mercredi 7 décembre prochain face à la formation de Santoro FC à la faveur de la première journée du championnat national de football féminin.

En convalescence depuis quelques mois après avoir subi avec succès une opération à la jambe, Aicha qui ambitionne de remporter des trophées sous la tunique de l’AS Réal, retrouvera bientôt la pelouse et ses coéquipières. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

S. Diakité

