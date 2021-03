Barça – Huesca (4-1), Messi et le Barça tiennent leur rang

A défaut de mettre un triplé, le capitaine barcelonais s’est offert aussi un « assist ». A la 53e minute, et alors que son équipe n’avait qu’un but d’avance au tableau d’affichage, il a placé un centre parfait sur la tête d’Oscar Mingueza. Ce dernier n’avait alors plus qu’à propulser le cuir au fond (3-1).

Un but d’anthologie de Griezmann

Entre le premier et le troisième but du Barça, Antoine Griezmann y est aussi allé de sa réalisation. Et quelle réalisation ! L’attaquant français, qui fait de nouveau objet de vives critiques en ce moment en Espagne, a fait mouche sur un missile du gauche de 25 mètres (35e, 2-0). Un chef d’œuvre qui a de quoi le requinquer en vue de la suite des échéances.

Malgré la réduction du score réussie sur pénalty en fin de première période (45e), Huesca n’a jamais vraiment fait illusion dans cette rencontre. Contre un adversaire de ce calibre, supérieur dans tous les compartiments et pouvant compter sur des individualités efficaces, les locaux pouvaient difficilement espérer ramener quelque chose de Nou Camp.