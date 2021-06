Basket-scandale sexuel : La fédération malienne se prononce

Principale accusée d’abus sexuels qui seraient perpétrés sur des mineures, la Fédération malienne de basketball est sortie de son silence pour s’exprimer sur ces graves accusations. Tout en condamnant l’acte, elle a tenu à manifester son soutien à l’endroit de son ancien président, Hamane Niang, dont le mandat à la tête de la FMBB est cité dans l’affaire mais sans jamais être indexé lui-même.

Suite à la suspension par la Fiba-monde de certains membres de l’encadrement technique des équipes nationales féminines de catégories inférieures, la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) a fait un communiqué pour manifester sa condamnation de tout acte de harcèlement de mineures. Aussi, la FMBB a indiqué sa disponibilité de collaborer avec la Fiba pour la conduite de l’enquête disciplinaire ouverte. Et cela, jusqu’à son aboutissement.

Vraisemblablement soutenue en cette période de turbulence, la Fédération malienne dit exprimer sa reconnaissance à toute la famille du basket-ball malien et international pour leur élan de solidarité.

A l’endroit de son ancien président, Hamane Niang, qui a décidé de se retirer momentanément de la présidence de la Fiba suite à ce scandale d’abus sexuels, l’instance dirigeante de balle au panier malien a apporté son soutien tout en se montrant sereine et engagée pour le développement de la discipline.

Basket-scandale sexuel :

Hamchetou prend la parole en tant que femme et mèreDepuis le lundi 14 juin, le monde du basket-ball est éclaboussé par une affaire d’abus sexuels dont seraient victimes certaines jeunes joueuses maliennes de la part de certains membres de leur staff technique et autres responsables. Face à ces graves accusations ayant amené le président de Fiba-monde, le Malien Hamane Niang, à se retirer temporairement de la présidence de l’instance, lui qui n’est pas indexé comme coupable mais d’avoir fermé les yeux sur ces abus durant son mandant de président de la Fédération malienne, les commentaires n’ont pas manqué sur le sujet. Et parmi les commentaires les plus marquants, celui d’Hamchetou Maïga ne pouvait passer inaperçu. Prenant la parole, l’ex-capitaine de l’équipe nationale féminine du Mali dit condamner « fermement tout genre d’abus et encore plus ceux à l’égard des jeunes filles ». Aussi, la championne d’Afrique 2007 a tenu à rappeler le mérite qui revient à Hamane Niang pour son apport au basket-ball malien voire mondial.

« Eu égard la malheureuse situation qui prévaut par rapport aux graves accusations d’abus sexuels subies par certaines de mes consœurs, je voulais écrire ces quelques lignes. D’abord par rapport à mon amour éternel envers le basketball et le monde du sport en général.

Un droit humain, un droit constitutionnel, une liberté fondamentale que tout être humain devrait pouvoir jouir sans devoir subir aucun préjudice, a fortiori des violations graves de ses droits fondamentaux. En tant que femme et mère, je mesure l’ampleur de ces allégations et condamne fermement tout genre d’abus et encore plus ceux à l’égard des jeunes filles.

Aussi, ayant longtemps, pendant plus de vingt ans, côtoyé et collaboré avec notre Prési Hamane Niang, qui fait l’objet d’investigations face à de graves accusations de préjudices causées sur certaines de mes consœurs, je me suis sentie également obligée de briser le silence quant à mon estime et ma haute admiration et considération envers l’homme. J’ai le plus grand respect pour lui pour ce qu’il représente et a apporté au basketball Malien, Africain et Mondial. Son impact, son leadership, son amour franc pour le basket-ball et notre pays sont à la base de la renommée et du respect gagné par le basketball Malien. Des centaines de jeunes ont eu la chance de bénéficier de la graine plantée avec son équipe pour la vulgarisation du basket. Mon Presi a été à la base de l’évolution du basketball malien pour moi Hamchetou et beaucoup d’autres. »

