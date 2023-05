Les lionceaux du Maroc sont désormais vice-champions d’Afrique des moins de 17 ans. C’est à l’issue de la finale de la 15ème édition de la coupe d’Afrique des nations CAN U17, disputée ce vendredi en Algérie. Une promesse réalisée grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI dans sa politique de développement du football des jeunes. Malgré la défaite 1-2 face au Sénégal, les Lionceaux du Maroc ont ajouté ainsi, un nouveau exploit au palmarès du football marocain, en arrivant à la finale de cette CAN, pour la première fois de son histoire.

En se qualifiant au Mondial des jeunes et disputant, ce vendredi soir, la finale de la CAN U17, l’équipe nationale du Maroc a confirmé l’évolution des sélections marocaines, des différentes catégories. Ceci grâce aux grands projets de formations des jeunes footballeurs engagés par Sa Majesté le Roi. Ces dernières années, plusieurs sélections nationales réalisent de bons résultats, comme le dernier exploit des Lions de l’Atlas au Qatar, la participation de l’équipe nationale féminine des U17 en Coupe du monde et l’illustration des Lioncelles en Coupe d’Afrique et leur qualification au Mondial, prévu en juillet prochain, en Australie et en Nouvelle Zélande.

La sélection marocaine des U17 a signé un excellent parcours lors de cette CAN, après s’être qualifiée au deuxième tour, en tant que leader, du groupe avec 6 points dans une poules composée du Nigéria, l’Afrique du Sud et la Zambie. En quarts de finale, l’équipe nationale a battu l’Algérie, pays hôte de la compétition, sur un score de 3-0, avant de s’imposer aux tirs au buts face au Mali.

Une qualification en Coupe du monde, une victoire en derby maghrébin contre l’Algérie et une qualification en finale, la sélection marocaine des U17 est allée au-delà des attentes. Elle a marqué l’histoire d’une pierre blanche en jouant la finale.

Parmi les acquis de cette honorable participation à la CAN figure la naissance des joueurs talentueux, comme Taha Benghozil, Adam Chakir, ou encore Abdelhamid Ait Boudlal, l’auteur du but marocain à la 14ème minute. Abdelhamid Ait Boudlal est un produit de l’Académie Mohammed VI.

