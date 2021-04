CAN 2021: 23 équipes qualifiées et une fin d’éliminatoires reportée à juin

On connaît 23 des 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2021) en janvier/février 2022 au Cameroun. Il reste toutefois une place à attribuer à la CAN 2021, la rencontre Sierra Leone-Bénin dans le groupe L des éliminatoires a été reportée à juin 2021 suite à une polémique sur des tests Covid positifs.

La Coupe d’Afrique des nations est presque pleine. Vingt-trois des vingt-quatre équipes qui disputeront la phase finale en janvier/février 2022 sont désormais connues.

Avant les deux dernières journées d’éliminatoires, disputées entre le 24 et le 30 mars, seules cinq sélections avaient leur billet en poche : le Cameroun (pays hôte et qualifié d’office), l’Algérie (tenante du titre), le Sénégal (finaliste de la CAN 2019), le Mali et la Tunisie. Ces cinq-là terminent d’ailleurs avec un joli bilan comptable puisque les Algériens totalisent 14 points (sur 18 possibles), les Sénégalais également, les Maliens 13 et les Tunisiens 16 (record de ces éliminatoires).

Au cours des derniers jours, ces ténors ont été rejoints (par ordre alphabétique) par le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, les Comores, l’Égypte, l’Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Malawi, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, le Zimbabwe.

Deux nouveaux et quatre absents notables

Parmi les pays mentionnés, deux vont faire leurs grands débuts à la CAN : les Comores et la Gambie. Des qualifications décrochées sur le terrain qui confirment les progrès des footballs comorien et gambien.

On note en revanche que quatre anciens champions d’Afrique vont manquer cette « CAN 2021 » [1] : l’Afrique du Sud (sacrée en 1996) qui a été devancée par le Ghana et le Soudan dans le groupe C ; la RDC (1968 et 1974) qui termine donc derrière la Gambie et le Gabon (groupe D) ; le Congo-Brazzaville (1972) dans un groupe I dominé par le Sénégal et la Guinée-Bissau ; et la Zambie (vainqueur de la CAN 2012) troisième du groupe H derrière l’Algérie et le Zimbabwe.

Un dernier inconnu

Reste une dernière place à attribuer et ce n’était pas prévu. Les équipes de Sierra Leone et du Bénin s’affronteront en juin prochain, a décidé le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations. Une décision au sujet de laquelle la Fédération sierra-léonaise a décidé de faire appel.

Ce choix n’arrangera pas les Béninois qui ont déjà deux matches prévus, à cette période, avec les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Sierra-Léonais, eux, ont été éliminés au tour préliminaire pour le Mondial 2022 et pourront donc se focaliser sur cette rencontre décisive.

Cette « finale » du groupe L, devant désigner l’autre sélection qualifiée aux côtés du Nigeria, devait se dérouler ce 30 mars à Freetown. Le match n’a cependant jamais commencé. Les Écureuils ont appris peu avant le coup d’envoi que cinq de leurs titulaires avaient été contrôlés positifs au Covid. S’en est suivi un bras de fer qui a débouché sur ce report. Les Béninois boiront le calice jusqu’à la lie, durant ces éliminatoires de la CAN 2021…

[1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

David Kalfa

Source: rfi.fr

