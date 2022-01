L’association des journalistes sportifs du Mali résolument décidée à couvrir au mieux la prochaine Can au Cameroun, continue de recevoir l’appui de ses partenaires. Le mercredi 5 janvier 2022, l’AJSM vient de se faire renforcer par la société Yara Oil à travers son PDG Mamadou Yara avec un chèque géant de 4 millions de FCFA.

Etaient présents à la réception de cette importante somme le PDG de Yara Oil, M. Mamadou Yara accompagné de ses proches collaborateurs et le président de l’AJSM M. Oumar Baba Traoré également accompagné des membres de son bureau notamment M. Alou Badra Haïdara. A l’occasion, le président Oumar Baba Traoré a brièvement présenté l’AJSM, crée en 1970, M. Traoré est le 6ème président de ladite association qui réunit à ce jour 340 journalistes avec un bureau exécutif de 21 membres. Représentée partout au Mali par des coordinations implantées dans chaque région, l’AJSM est la faîtière de la presse sportive au Mali. S’agissant de la couverture de la Can 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, M. Oumar Baba Traoré indique que 47 journalistes maliens iront couvrir l’évènement, et même si ces derniers sont envoyés par leur rédaction, leur prise en charge serait entièrement assurée par l’AJSM. D’où la nécessité pour l’AJSM de se faire soutenir et appuyer par ses partenaires. Et en recevant le chèque, M. Oumar Baba Traoré, n’ a pas manqué s’exprimer au généreux donateur ses vives remerciements et toute la joie ressentie pour ce geste qui a ses dires les enlève une épine des pieds. Une joie partagée par le PDG de Yara Oil, M . Mamadou Yara qui inscrit cette action dans le cadre de la RSE de Yara Oil . Et d’ajouter qu’il est de leur habitude de sponsoriser des évènements sportifs et de jeunesse. Aussi en appuyant l’AJSM, Yara Oil compte ainsi joue sa partition pour faire vivre de beaux moments aux maliens.

Pour rappel Yara Oil crée en 1983, elle est la première société privée malienne titulaire de l’agreement d’importation d’hydrocarbure auprès des services douaniers du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

