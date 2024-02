CAN 2023: Match Mali/ Côte d’ivoire : L’Ambassade du Mali à Abidjan appelle ses ressortissants à l’esprit de civisme et à ne pas céder à la provocation ni en ville ni sur les réseaux sociaux

Le samedi 3 février 2024, les Aigles du Mali seront les prochains adversaires des Éléphants de Côte d’ivoire en match comptant pour les quarts de finale qui se tiendra à Bouaké au stade de la Paix, un choc qui n’est pas inédit car cela fera la 6e confrontation entre les deux pays frères dans l’histoire de la CAN. D’ores et déjà des vidéos et messages de haine et de violence circulent sur les réseaux sociaux par rapport au Match. Pour éviter de tomber dans les pièges de la manipulation l’Ambassade du Mali en Côte d’Ivoire lance un appel à ses ressortissants à la retenue et au sens de responsabilité.

Pour cette 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2023) qui se tient en terre ivoirienne dénommée la Can de l’hospitalité, les Aigles du Mali s’opposeront aux Éléphants de Côte d’Ivoire pour les quarts de finale à Bouake ce samedi à partir de 17GMT L’Ambassade de la République du Mali à Abidjan a décidé de lancer un appel envers tous les ressortissants maliens en Côte d’ivoire notamment la jeunesse malienne, à faire preuve comme toujours, de civisme et de responsabilité. En les invitant à bannir et à ne pas céder à la provocation ni en ville ni sur les réseaux sociaux, à se conformer en tout lieu et en toutes circonstances aux injonctions des forces de l’ordre et en ayant toujours à l’esprit les liens séculaires de fraternité et d’amitié qui ont toujours existé entre les deux pays et les deux peuples. Elle profite de l’occasion pour exprimer à Son Excellence Monsieur Alassane QUATTARA, Président de la République, Chef de l’État et au peuple ivoirien tout entier, sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour l’hospitalité toute particulière dont la communauté malienne continue de bénéficier en Côte d’Ivoire de même que l’Équipe, les Supporters et l’Encadrement des « Aigles » depuis leur arrivée sur le sol ivoirien. En espérant compter sur la compréhension et l’esprit de civisme de tous ses ressortissants.

En rappel : Avant leur départ pour Bouake, la Fédération Malienne de Football a laissé un message de remerciement sur sa page Facebook envers les habitants de Korhogo dont les Aigles ont disputé leurs matchs de poule de huitième de finale de la CAN dans cette ville historique. « Korhogo nous a démontré, tout au long de ce séjour, la vraie valeur et tout le sens de l’hospitalité. Merci à la population et à tout le personnel de la « Cité CAN » de Korhogo » , tel est le contenu du message de la Fédération.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

