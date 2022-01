La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ont convenu, avec le gouvernement camerounais (pays hôte), de plafonner la capacité des stades durant le tournoi à 60% en général et à 80% pour les matchs du Cameroun, et ce, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de la Covid-19.

C’est ce qui est ressorti du communiqué rendu public mercredi sur le site officiel de la CAF que l’Agence Anadolu a pu consulter.

L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations masculine de football aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022.

Le coup d’envoi de la compétition africaine sera donné le 9 janvier courant au stade d’Olembé à Yaoundé, où le Cameroun affronte le Burkina Faso à 17h00 (heure locale).

Initialement prévue en juin 2021, la compétition biennale a été reportée d’une année en raison de la propagation rapide de la pandémie du coronavirus.

Publié le jeudi 6 janvier 2022 | aa.com.tr

