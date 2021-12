L’entraîneur des Aigles du Mali a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus pour discuter la phase finale de la Coupe d’Afrique de Nations Cameroun 2022 cet après-midi à Bamako. Sans surprise, le sélectionneur Magassoumba a reconduit la liste des joueurs qui ont discuté la phase éliminatoire de la CAN qui débute dans deux semaines au Cameroun. La nouveauté dans cette liste est le grand retour du milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma, qui n’a pas été convoqué lors les derniers matchs de l’équipe nationale du Mali. Vingt-quatre sur les vingt-huit joueurs convoqués évoluent dans les championnats européens. Seulement, le gardien de but, Djigui Diarra, évoluant au Young Africa de Tanzanie, Bosso Ibrahim Mounkoro du TP Mazenbé, Issiaka Samaké de Horoya AC et Aliou Dieng d’Al Ahly ont été retenus dans cette liste sur les joueurs évoluant sur le continent africain. Les joueurs du championnat national ont été les grands absents car aucun joueur local n’a été sélectionné.

Avant de se rendre au Cameroun, le sélectionneur a annoncé que l’équipe s’envolera ce week-end en destination de l’Arabie Saoudite, où elle va faire ses préparations. Sur place, les Aigles discuteront trois matchs amicaux dont deux avec les Eléphants de la Côte d’Ivoire. Cinquante ans après la finale perdue en 1972 à Yaoundé, le sélectionneur pense que cette édition de la CAN permettra aux Aigles de faire un pas de plus vers le sacre. « Les joueurs convoqués se battront avec âme, esprit et corps pour honorer le Mali à cette CAN », galvanise Mamadou Magassoumba. Devant la presse, le sélectionneur a noté quelques progrès au sein de l’équipe nationale lors de la phase de qualification. Et espère sur la solidarité et l’union des maliens pour remporter ce trophée que les Aigles n’ont jamais remporté après avoir discuté plusieurs compétitions.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :