Can/Cote d’Ivoire-2023 : Assimi recommande l’esprit de guerrier aux joueurs

Avant le départ de l’équipe pour la Côte d’Ivoire notamment à Korhogo, le jeudi 11 janvier, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a remis le drapeau national au capitaine Hamari Traoré. C’était au cours d’une cérémonie tenue au Palais de Koulouba en présence des responsables de la Fédération malienne de football ainsi que du département de tutelle dont le ministre des Sports.

Esprit de guerrier :

Le président de la Transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, a exprimé sa confiance en l’équipe et l’a encouragé à relever le défi avec honneur, loyauté et dignité pour ramener la Coupe au Mali. Il a souligné que le défi n’était pas au-dessus de la capacité professionnelle des joueurs et a assuré les joueurs de son soutien et de celui du peuple malien.

“Je ne voudrais pas vous mettre de pression, car je vous sais conscients du défi à relever qui sera de ramener la Coupe au Mali. Ce défi n’est pas au-dessus de votre capacité professionnelle, car impossible n’est pas malien“, a-t-il dit. Tel des soldats en mission commandée, le chef de l’Etat a solennellement remis le drapeau au capitaine des Aigles, Hamari Traoré.

Il a également profité de l’occasion pour féliciter tous les joueurs sélectionnés pour le choix porté sur eux afin de représenter le pays à la phase finale de cette Can-2023. “Abordez chaque match avec un état d’esprit de guerrier en vous disant que vous êtes les plus forts. Vous allez donner le meilleur et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d’apporter la Coupe au Mali“, a-t-il ajouté.

Virement bancaire aux joueurs :

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a noté l’implication personnelle du président de la Transition pour une meilleure préparation de l’équipe nationale. “Sur le plan des infrastructures, nous pouvons dire aujourd’hui que Kabala, où vous avez fait votre préparation, figure parmi les meilleurs centres du continent. Aussi, tous vos arriérés de primes ont été payés par transaction bancaire. Sur instruction du président, les dispositions sont également prises pour que toutes les primes soient payées à chaque étape de la compétition“, a précisé le ministre Fomba.

Le capitaine des Aigles, Hamari Traoré, recevant avec fierté le drapeau national, a promis de donner le meilleur et d’apporter la Coupe au Mali, exprimant sa gratitude envers le président de la Transition pour son engagement envers la jeunesse malienne. Un maillot des Aigles a été remis au chef de l’Etat, suivi d’une photo de famille avec l’équipe nationale et les membres de la Fémafoot.

