Sacrés champions d’Afrique le dimanche 11 février, les Eléphants de Côte d’Ivoire ont été reçus au palais présidentiel par Alassane Dramane Ouattara. Aux joueurs ainsi qu’aux membres du staff, le Chef de l’Etat a promis plusieurs centaines de millions et des villas.

En battant (2-1) le Nigeria, le dimanche 11 février, en finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, la Côte d’Ivoire a été sacrée championne d’Afrique pour la 3e fois de l’histoire. Une 3e étoile décrochée après les éditions 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. Après la parade à travers la ville d’Abidjan et la présentation du trophée continental au public au Stade Félix Houphouët Boigny, les joueurs et leur encadrement ont été reçus par le Président de la République le mardi 13 février.

Visiblement très ému, le président Alassane Dramane Ouattara a fait de belles promesses et procédé à des décorations. Ainsi, les nouveaux champions ont été décorés dans l’ordre national du mérite de la République de Côte d’Ivoire. “Quatre ont été faits commandeurs, 12 officiers et 4 chevaliers”, a fait savoir abidjan.net.

Selon la même source, “le chef de l’exécutif ivoirien a offert comme récompense à chaque joueur la somme de 50 millions F CFA et une villa d’une valeur de 50 millions F CFA. Quant au sélectionneur, Emerse Faé, il lui a été offert la somme de 100 millions F CFA. M. Ouattara a fait un don de 300 millions F CFA à la Fédération ivoirienne de football (Fif) et 400 millions F CFA au staff technique de la sélection”.

Dans son adresse aux joueurs, le chef de l’Etat ivoirien a déclaré que leur ardeur et leur résilience ont amené la victoire au pays et que la coupe va rester “ici pour des années et des années”. »

CAN/Côte d’Ivoire :

Faé n’oublie pas Gasset

Appelé à la rescousse des Eléphants après deux défaites cuisantes concédées par le sélectionneur principal Jean-Louis Gasset, finalement démis de ses fonctions par la fédération ivoirienne, Emerse Faé a su amener les Eléphants à la victoire finale. Malgré cette prouesse, le sélectionneur intérimaire a déclaré reconnaître le mérite de son ex-patron.

Ancien joueur de l’équipe nationale ivoirienne de football, Emerse Faé a été porté à la tête des Eléphants le 25 janvier 2024. Une intronisation qui fait suite aux déboires du sélectionneur principal. Démis, par la suite, de ses fonctions, le Français Jean-Louis Gasset a néanmoins le mérite d’avoir constitué un bon groupe pour la Can même si le succès escompté n’a pas été au rendez-vous.

Appelé à la rescousse, Emerse Faé a su faire ses preuves dans le management de l’effectif. Ce qui lui a d’ailleurs valu le titre de champion d’Afrique le soir du dimanche 11 février. En parachevant de la plus belle des manières le travail du sélectionneur débarqué, l’ancien milieu de terrain des Eléphants a rendu un vibrant hommage à son ex-patron.

“J’ai pris les rênes de l’équipe le jour de mon anniversaire. Nous n’étions même pas qualifiés pour la suite de la compétition. Je tiens tout de même à saluer et à remercier Jean-Louis Gasset. Cette victoire est également la sienne”, a laissé entendre Emerse Faé qui n’arrive toujours pas à réaliser ce qui s’est passé entre le début catastrophique des Eléphants et l’apothéose qui a suivi.

“J’ai encore du mal à y croire. On est passé par toutes les émotions. Cette compétition va marquer ma vie, c’est sûr… J’ai dit aux garçons qu’il y avait de la place car lors de la finale je les sentais bien contrairement aux Nigérians que je voyais plus fatigués. J’ai la chance d’avoir un groupe de joueurs expérimentés comme Max Gradel ou encore Serge Aurier qui ont su prendre leurs responsabilités dans le vestiaire. En moins de dix minutes, ils ont renversé la situation, nous avons montré que nous étions des hommes ce soir”, a conclu le nouveau meilleur entraîneur africain.

