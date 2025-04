Les Aiglonnets s’imposent face à la Centrafrique (2-0) et valident leur 7e participation à un Mondial U17 au Qatar.

Dans la soirée du 4 avril 2025, au Maroc, la sélection malienne U17 a écrit une nouvelle page de son histoire en s’imposant face à la Centrafrique sur le score de 2 buts à 0. Une victoire décisive qui permet aux Aiglonnets de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde U17, pour la septième fois de leur histoire.

Grâce à un jeu collectif bien huilé et une efficacité redoutable devant les cages, les jeunes Maliens n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires centrafricains. Une performance maîtrisée qui témoigne du sérieux et de la progression constante du football de jeunes au Mali.

Le Mali participera donc à la Coupe du monde U17 en novembre prochain au Qatar pour la septième fois, après ses apparitions en 1997, 1999, 2001, 2015, 2017 et 2023. Ce nouveau ticket pour l’édition 2025 vient confirmer la régularité des Aiglonnets parmi l’élite mondiale de la catégorie.

Le parcours du Mali dans cette compétition a d’ailleurs été marqué par de belles performances : finaliste en 2015 au Chili et troisième lors de la dernière édition en Indonésie en 2023. Deux résultats qui témoignent du potentiel et de la qualité de la formation malienne, souvent saluée sur le continent africain.

Avec une nouvelle génération pleine de talent et de promesses, le Mali espère faire mieux qu’en 2015 et décrocher enfin le trophée mondial. Les regards se tournent désormais vers le staff technique et les joueurs, appelés à préparer au mieux cette nouvelle échéance.

La qualification acquise face à la Centrafrique n’est qu’une étape : les supporters maliens rêvent désormais d’un sacre mondial, qui viendrait couronner des années d’efforts dans le développement du football des jeunes au pays.

Djibril Founèkè

